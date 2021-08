Assainissement du cadre de vie: La Sgds en campagne de salubrité dans tous les arrondissements du Grand Nokoué

Vue partielle des agents de la Sgds

Dans le but de promouvoir un environnement propre au profit des populations du Grand Nokoué, la Société de gestion des déchets et de la salubrité (Sgds), en collaboration avec les élus locaux, organise tous les derniers samedis du mois, une journée de salubrité. Pour le compte de ce mois d’août 2021, l’activité s’est déroulée dans tous les arrondissements des communes du Grand Nokoué en présence des élus locaux et des populations. A en croire Pierre Dossa, Superviseur à la Sgds, le but visé à travers ces journées mensuelles est de nettoyer les rues et espaces publics insalubres en enlevant tout ce qui est déchet et mauvaises herbes, puis sensibiliser les collectivités locales à maintenir leur cadre de vie propre et surtout à s’autogérer sur le plan assainissement. « L’assainissement doit interpeller la conscience de tout un chacun et il doit être pratiqué dans tous les espaces publics et privés. Mieux, il doit être le bon exemple qu’on doit inculquer à nos voisins pour qu’ils deviennent un jour nos ambassadeurs à l’échelle nationale sur la question d’hygiène et d’assainissement », a-t-il expliqué avant d’inviter les populations à œuvrer pour la propreté de leur cadre de vie. L’organisation de cette campagne a coïncidé avec l’opération « Ma rue n’est pas une poubelle » initiée par Médard Todan, Chef quartier de Fidjrossè-Kpota avec la Croix-Rouge. Selon les explications de l’autorité locale, il y a une insalubrité notoire qui s’installe dans cette localité, notamment pendant cette saison pluvieuse du fait de l’irresponsabilité de certaines populations. « Depuis que la Sgds s’est installée dans notre commune, certains concitoyens n’acceptent pas que les agents aillent collecter les ordures chez eux et ils profitent de la nuit pour les déverser sur les voies, dans les caniveaux, les maisons inachevées ou dans les bas-fonds », a dénoncé le Chef quartier Médard Todan. Aussi, note-il dans son quartier que beaucoup de maisons ne disposent pas de latrines, et les populations vivant dans ces maisons continuent de déféquer à l’air libre. Pour pallier ces problèmes, il a initié cette opération pour sensibiliser les populations, notamment les propriétaires sur le bien-fondé des latrines, l’entretien des fosses septiques, l’assainissement du cadre de vie afin d’éviter plusieurs maladies pendant cette période de pluie. Amandine Houssinou, promotrice de l’entreprise Myriades services plus en charge de la salubrité dans le lot 19 couvrant Fidjrossè a, quant à elle, souligné que vivre dans un milieu malsain a beaucoup d’inconvénients sur les habitants, mais ceux-ci n’ont pas souvent conscience des dangers auxquels ils sont exposés en vivant dans un cadre insalubre. « Du point de vue esthétique aussi, il n’est pas bon de retrouver des ordures un peu partout dans la ville, dans les rues et dans les maisons. C’est pourquoi cette séance de salubrité est organisée pour sensibiliser les populations sur les bons gestes à adopter pour le bien de tous », a-t-elle laissé entendre. Ainsi, pour le compte de cette localité, la campagne de salubrité s’est déroulée à l’Epp Fidjrossè-Kpota, dans la rue Onab et au jardin public du quartier. L’étape du quartier Zogbohouè dans le 9è arrondissement s’est déroulée avec la participation des agents mis à la disposition de la Sgds par l’entreprise Ikeas Sarl, des élus locaux et le Chef du 9è arrondissement de Cotonou, Augustin Houessinon. Celui-ci a saisi l’occasion pour indiquer que ces séances de salubrité organisées par la Sgds, ses PME partenaires, et les autorités municipales et locales portent déjà des fruits. « Nous sommes très satisfaits parce que pour cette fois-ci, nous avons l’impression d’avoir beaucoup plus travaillé qu’avant. Chacun commence par prendre conscience de la situation. Nous invitons les chefs quartiers à poursuivre la sensibilisation des populations puisqu’il s’agit du bien-être de tous », a-t-il confié.

Laurent D. Kossouho