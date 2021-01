Préparatifs de l’élection présidentielle de 2021: Le Cos-Lépi lance la phase d’affichage de la liste électorale à Comé

Le Maire de Comé recevant la liste électorale

Le Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lepi) a procédé, ce mercredi 27 janvier, au lancement de la phase d’affichage de la liste électorale à la mairie de Comé. A cette occasion, le Secrétaire général de la préfecture du Mono, Arnaud Agon, représentant le Préfet s’est réjoui du choix porter sur son département pour abriter cette cérémonie. « Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Votre délégation et vous, pour une activité aussi importante que l’opération d’affichage de la liste électorale. Nous nous engageons à faire ce qu’il faut afin que l’opération ici, soit un franc succès », a-t-il déclaré face à la délégation du Cos-Lepi. A en croire le Régisseur général de l’Agence nationale de traitement (ANT), conformément à la loi, les maires reçoivent du régisseur général, copies des extraits de la liste électorale par centre de vote et par poste de vote. Le procès-verbal de cette réception est fait et transmis au régisseur général. Ce procès-verbal est rendu public par le maire et le régisseur général qui en fait copie aux partis politiques légalement constitués. Ensuite, le maire affiche le document imprimé sur le panneau des annonces officielles de la mairie et des bureaux de l’arrondissement. Cette formalité qui vaut la publication de la liste électorale de la commune, doit se faire au cours du mois de janvier de chaque année. Elle fait courir les délais de recours. Les partis politiques légalement constitués qui en font la demande peuvent en obtenir copies sous forme électronique. « C’est pour satisfaire à cette exigence légale, que je m’associe au Cos-Lepi pour vous transmettre officiellement, en mon titre de Régisseur Général de l’ANT, copies des extraits de listes électorales par centre de vote et par poste de vote pour la commune de Comé. A son tour, l’He. Gilbert Bangana, président du Cos-Lepi s’est félicité de la tenue de cette cérémonie qui ouvre officiellement le bal de la remise des listes électorales aux maires des 77 communes du Bénin. Il s’est par ailleurs réjoui du travail abattu par son équipe depuis le début et qui a permis d’en arriver jusque là dans le strict respect du chronogramme de départ. Au nom des populations et des autres maires, Bernard Coffi Adanhope, Maire de Comé, a remercié toute l’équipe du Cos-Lepi pour le choix porté sur sa commune pour le lancement de cette opération.

Laurent D. KOSSOUHO