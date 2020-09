Principe de parrainage pour la présidentielle: Alain Orounla donne des précisions

Le Ministre Alain Orounla

A l’occasion du point de presse du Conseil des ministres en sa séance du mercredi 16 septembre 2020, le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orounla est revenu sur la question du parrainage qui défraie actuellement la chronique. Selon le ministre de la Communication et de la poste, « l’élection présidentielle de 2021 n’est pas la dernière élection qui sera organisée au Bénin ». En effet, « la réforme du système partisan a été opérée pour filtrer les candidatures soumises au suffrage universel », dira le ministre Alain Orounla. Pour lui, cette réforme inspirée par le président de la République a été promue et accompagnée par les acteurs politiques qui, à l’entendre, ont pris leurs responsabilités et se sont conformés. « Pour ceux qui n’ont pas voulu se conformer, se mettre au diapason des réformes et qui ont même pensé saboter et qui se retrouvent aujourd’hui devant le fait accompli, il n’est pas tard pour se conformer », a fait observer le ministre de la Communication et de la poste.

Il explique que le parrainage peut être offert par des acteurs qui ne sont pas du même bord politique que soi. « Parce que c’est cela le véritable angoisse. Cela se passe dans les grandes démocraties. Les candidats à l’élection présidentielle au Bénin peuvent se tourner vers les députés et les maires et leur proposer leur projet de société, démontrer la crédibilité et le sérieux de leur candidature et pourraient obtenir ce parrainage. Le Code électoral n’accepte pas le parrainage dans une partisannerie. C’est un exercice démocratique », a martelé le porte-parole du gouvernement qui poursuit : « Nous n’avons qu’à prendre notre mal en patience, nous réorganiser, nous armer pour bénéficier des bienfaits du parrainage qui permettra de clarifier le paysage politique et de conforter le système partisan tel que voulu par l’ensemble des acteurs », a conseillé Alain Orounla à ceux qui n’ont pas voulu se mettre au diapason de la réforme du système partisan. Pour dire que l’élection présidentielle de 2021, n’est pas la dernière qui sera organisée au Bénin.

Yannick SOMALON