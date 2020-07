Coronavirus et examens de fin d’année: Talon exhorte tous les candidats au respect des gestes barrières

Patrice Talon, Président de la République

Démarrés depuis quelques semaines déjà, les examens de fin d’année se poursuivent au Bénin dans un contexte lié à la pandémie du Coronavirus. Si le tableau sanitaire de la pandémie ne cesse de s’affoler avec une montée vertigineuse des statistiques liées aux cas confirmés à la Covid-19, la psychose qui gagne les populations notamment les candidats a été un tant soit peu, atténuée par les mots de soutien du chef de l’Etat, Patrice Talon. Cette fois-ci, c’est aux candidats qui vont aux différents examens de fin d’année, que s’est adressé Patrice Talon à travers un message de soutien inconditionnel, publié sur sa page Facebook, le jeudi 2 juillet 2020. Dans ce post, Patrice Talon a rendu hommage à tous les acteurs qui ont œuvré à l’aboutissement d’une année académique paisible, malgré la crise sanitaire qui, entre temps, a conduit à la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités. Satisfait désormais de la tenue des examens de fin d’année, le Chef de l’Etat a exhorté les candidats au calme, à la sérénité et au respect des consignes officielles en vue d’une meilleure sécurité sanitaire et une lutte contre la propagation de la pandémie dans leur rang.

Message du Chef de l’Etat, Patrice Talon

« L’un de nos grands défis, au début du mandat, était de ne plus avoir d’année blanche et de mettre tout en œuvre afin de garantir aussi bien à nos apprenants, qu’aux enseignants et aux parents d’élèves, des années académiques paisibles. Grace à la contribution de tous les acteurs, c’est chose possible depuis quelques années. La crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19 ne doit, en aucun cas, nous empêcher de tenir le pari d’une année académique 2019-2020 réussie. Je suis heureux de ce que, depuis quelques semaines, se tiennent les examens de fin d’année. Tout en invitant les candidats au calme, à la sérénité et au respect des consignes officielles, je leur souhaite au nom de mon Gouvernement, plein succès.

Bonne chance à toutes et à tous »

Rastel DAN