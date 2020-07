2ème session ordinaire du conseil municipal de la ville: Atrokpo s’attaque aux maux qui minent le développement de Cotonou

Le maire de Cotonou Luc Atrokpo

Conformément aux textes qui régissent la décentralisation au Bénin, le tout nouveau maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo a présidé, les 29 et 30 juin 2020 à l’hôtel de Ville, la deuxième session ordinaire du Conseil municipal. Une occasion pour l’édile de Cotonou d’annoncer aux nouveaux élus municipaux les chantiers prioritaires et actions phares qu’il entend mener pour soulager les peines de sa population et faire de Cotonou, une ville moderne, dynamique, attrayante et bien gouvernée.

La deuxième session ordinaire du conseil municipal de la ville de Cotonou se tient dans un contexte essentiellement marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19 et à l’inondation. A ce titre, le maire, dans son allocution d’ouverture a rappelé l’existence du virus, les gestes barrières et l’importance pour les élus municipaux et adjoints aux maires de maintenir la sensibilisation et d’insister sur le respect de toutes les mesures en vigueur dans les locaux de la mairie et des sièges des arrondissements. Le maire Luc Atrokpo a ensuite rappelé les premières actions menées par son équipe dès la prise de service, à l’endroit des ministères de la santé et du cadre de vie. Ainsi, une série de chantiers sera bientôt mise en œuvre pour améliorer les conditions de vie des Cotonois. Au nombre des actions prévues, il a cité la lutte durable contre les inondations, l’amélioration considérable de la qualité des services aux populations, le réaménagement des espaces publics, l’organisation de la police municipale pour la prévention et la répression des actes d’incivisme, la dynamisation de la coopération municipale, la modernisation de l’administration, une meilleure gouvernance financière et une rationalisation des dépenses publiques, sans oublier la valorisation de l’attrait touristique, culturel et cultuel qu’offre la Ville.

A en croire le patron de l’hôtel de Ville de Cotonou, un accent particulier sera mis sur l’écoute et la consultation des Cotonois suivie d’une reddition de compte périodique. C’est dans cette optique qu’il invite les membres du Conseil municipal à agir avec méthode, détermination, engagement et sens de responsabilité pour l’atteinte des objectifs ainsi fixés. Après avoir réaffirmé sa volonté d’assurer avec bonheur la lourde charge qui lui a été confiée par ses concitoyens, le N°1 de Cotonou en a profité pour dévoiler les domaines de compétences qu’il a désormais délégués à ses trois adjoints.

En effet, le premier adjoint est désormais chargé de la gestion des affaires domaniales et de la police municipale. Quant au deuxième adjoint, il s’occupe de la gestion de l’environnement, du suivi de la mise en œuvre des projets de gouvernement, de la salubrité et la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales. S’agissant de la troisième adjointe au maire, elle a pour compétence la gestion des affaires sociales, culturelles, cultuelles et sportives, du suivi des Ong et associations. A titre exceptionnel, elle assure la gestion des enregistrements des faits d’état-civil. Pour leur part, les adjoints au maire chefs d’arrondissements ont reçu chacun les délégations d’attribution d’état-civil pour non seulement les célébrations de mariage, mais aussi l’enregistrement des faits d’état-civil et la délivrance des extraits y relatifs. La première journée de cette session a été marquée par l’installation officielle de Madame KOSSI Odile, remplaçante de la conseillère Adjibi Isabelle. Pour les aider à mieux cerner leurs missions, deux communications ont été présentées aux nouveaux élus. La première est relative au rôle et à la responsabilité d’un conseiller communal tandis que la deuxième porte sur la redevabilité et la bonne gouvernance communale. Notons que les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale empreinte de courtoisie et d’engagement, gage d’un développement harmonieux et durable pour la ville de Cotonou.

Yannick SOMALON