Coronavirus: Luc Atrokpo invite les populations au respect des gestes barrières

La recrudescence des cas graves et décès liés à la pandémie du coronavirus inquiète le Maire de la ville de Cotonou et président de lAssociation nationale des communes du Bénin (ANCB), Luc Sètondji Atrokpo. A travers un message, Luc Sètondji Atrokpo invite ses collègues maires ainsi que les populations au respect strict des gestes barrières en vue dune riposte contre la Covid-19. Rappelons quà la date du 19 février 2021, le Bénin comptait 50434 cas confirmés dont 10116 sous traitement, 4 248 cas guéris et 70 décès.

MESSAGE DU MAIRE LUC SETONDJI ATROKPO, PRESIDENT DE LANCB FACE A LA DEUXIEME VAGUE DE LA PANDEMIE DU COVID-19 AU BENIN

Chers collègues maires

Chers acteurs communaux à divers niveaux

Chères populations

Notre pays fait face depuis quelques semaines à une deuxième vague de la pandémie du COVID-19. Cette deuxième vague qui semble plus virulente et plus meurtrière que la première appelle de notre part une réaction collective.

Jinvite donc les élus, les cadres et les populations de lensemble des 77 communes du Bénin, à respecter avec une extrême rigueur, les mesures barrières à savoir le port de masque en tout temps et en tout lieu ; le respect de la distanciation sociale dau moins un mètre ; le lavage systématique des mains à leau et au savon ou lutilisation dun gel hydro alcoolique, la limitation des déplacements, etc.

Jexhorte également chacune et chacun de nous à faire confiance aux autorités gouvernementales dont la gestion nous a permis dêtre relativement épargnés depuis le début de la pandémie.

Ensemble mobilisons-nous dans la rigueur et la discipline pour vaincre le Coronavirus.