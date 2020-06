Réunion de municipalité à la mairie de Cotonou: Luc Atrokpo et son conseil communal s’aguerrissent pour offrir des prestations de qualité

Luc Atrokpo, Maire de la ville de Cotonou

Connu pour son attachement au respect des textes et à la légalité, le maire de la ville de Cotonou Luc Atrokpo a tenu, ce vendredi 26 juin 2020, la réunion de municipalité pour le compte du mois de Juin. Première rencontre statutaire depuis l’installation officielle de la 4ème mandature, le nouveau maire de la ville capitale économique du Bénin a outillé ses collaborateurs sur les contenus des textes afin qu’il n’y ait point d’amalgame ou de navigation à vue dans la municipalité. En effet, le maire de la ville de Cotonou a profité de cette rencontre de municipalité pour outiller ses collaborateurs sur les textes de loi en vue d’offrir des prestations de qualité aux Cotonois. C’est dans cette optique qu’il a fait venir des experts pour entretenir les participants que sont les adjoints, les chefs d’arrondissement et les directeurs techniques de l’administration municipale sur les questions liées à l’état-civil, le code des personnes et de la famille, sans oublier la déontologie administrative. En raison du caractère hautement stratégique de ces sujets, le communicateur a invité les nouvelles autorités municipales à la prudence et au respect de la légalité dans le traitement des dossiers. D’autres questions importantes ont été débattues lors de cette séance. Il s’agit des dispositions prises par la municipalité pour assurer un bon déroulement de l’examen du CEP 2020 aux candidats de Cotonou. Il ressort de ces présentations que la ville est à pieds d’œuvre pour l’assèchement des centres d’examen inondés, le pompage des eaux saillantes et la réfection des toitures dans les centres en état de détérioration. Cette séance a également permis de faire l’état des lieux des arrondissements après installation des nouveaux CA. Tous ces sujets ont été débattus dans une ambiance de convivialité et l’esprit d’ouverture entre le maire Atrokpo et ses collaborateurs. Toutes choses qui augurent de perspectives heureuses pour le développement de la capitale économique du Bénin.

Yannick SOMALON