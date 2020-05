COUR CONSTITUTIONNELLE: Tête-à-tête entre le Président Djogbénou et 4 Organisations de la société civile

Le Président de la Cour constitutionnelle, le Professeur Joseph Djogbénou a reçu le vendredi 22 mai dernier, quatre Organisations de la société civile au siège de l’Institution à Cotonou. Il s’agit de Ralmeg Gandaho, Président du Conseil d’administration de l’ONG Changement Social Bénin, Point focal Bénin de la coalition pour une Cour Africaine Efficace, Jean Baptiste Elias Président du FONAC, Fidèle Marcos Kikan, Directeur exécutif d’Amnesty International Bénin, et Joseph Glèlè, Président de la Coalition des Défenseurs des Droits Humains du Bénin (CDDH). Les échanges entre le Professeur Joseph Djogbénou et ses hôtes ont duré plus de deux heures, mais à la fin de la rencontre, aucun d’eux n’a fait de déclaration à la presse.

Laurent D. Kossouho