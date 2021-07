Cour constitutionnelle: Un ouvrage pour honorer Elisabeth Pognon de son vivant

La présidente Elisabeth Pognon s’adressant à l’assistance

La Cour constitutionnelle du Bénin présidée par le Professeur Joseph Djogbénou a célébré, la semaine écoulée, à titre anthume, la présidente de la première mandature, Elisabeth Pognon, par le biais d’un ouvrage. Etendu sur 526 pages, le livre retrace les premiers pas de la haute juridiction, les premières décisions rendues, et met en exergue chaque membre de la première mandature. Cet ouvrage qui est le fruit des recherches de plusieurs contributeurs de différents profils, « rassemble outre l’avant-propos du président Joseph Djogbénou, et l’introduction générale du Professeur Ibrahim Salami, deux parties. La première doctrinale et la seconde jurisprudentielle », a précisé le Secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badet, dans son allocution. Présent à la cérémonie de présentation de ce chef-d’œuvre, Bruno Amoussou, un proche d’Elisabeth Pognon a souligné que cet hommage est opportun pour mieux orienter les futures générations vers les modèles. « Nous avons parmi nous des valeurs. Nous pouvons les célébrer pour en faire des modèles pour les générations à venir », a-t-il déclaré. Et au président Joseph Djogbénou de saluer la témérité de cette brave femme qui a eu le mérite de diriger la première mandature de la Cour constitutionnelle. « La présidente Elisabeth Pognon est une femme d’une beauté qui n’est pas que physique. Une femme d’une beauté spirituelle, d’une beauté intellectuelle. Une femme courageuse dont, à titre personnel, nous nous inspirons », a laissé entendre le Professeur Joseph Djogbénou, président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Très heureuse d’être honorée par l’actuel bureau de la haute juridiction, Elisabeth Pognon a exprimé sa gratitude au président Djogbénou pour avoir eu cette initiative, car pour elle, généralement, un hommage se fait à titre posthume. « C’est heureux que cet hommage se passe encore de notre vivant », s’est-elle réjouie. L’ouvrage ainsi lancé pour rendre hommage à la première présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin est disponible sur le site internet de l’Institution. A noter que le même exercice se fera en honneur des autres anciens présidents de la Cour constitutionnelle dans les tout prochains jours.

Laurent D. Kossouho