Tractations pour les Communales 2020 à Cotonou: De nombreux groupes et réseaux pour la victoire de Luc S. Atrokpo

Luc Sètondji Atrokpo, candidat de l’Union Progressiste dans le 13ème arrondissement à Cotonou

Le vent d’une victoire certaine semble déjà souffler sur le président de l’association nationale des communes du Bénin qui bénéficie d’une large intention favorable. En cette période de précampagne pour le compte des communales du 17 mai prochain, le candidat de l’Union Progressiste dans le 13ème arrondissement à Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo ne cesse de recevoir des soutiens de tous ordres : des députés, élus communaux et locaux, associations de jeunes et de femmes, et même des réseaux de soutien de toutes les couches sociales sont alignés derrière l’ancien maire de la ville carrefour, Bohicon. Convaincus en effet du charisme du candidat qui a déjà à son actif sa capacité à réussir, son large carnet d’adresse et surtout ses bilans positifs à la tête de l’ANCB, de la mairie de Bohicon et de l’association des communes du Zou, qui plaide d’ailleurs en sa faveur, les nombreux groupes se bousculent et rivalisent d’ardeur à se porter en soutien volontaire à propulser Luc Sètondji Atrokpo à la tête de la municipalité de Cotonou. Il y a d’ailleurs dans ce cadre, Samuel Akindes et les candidats UP du 12è arrondissement qui ont obtenu le dimanche dernier, le soutien du groupement des femmes NOUNAGNON de Cadjèhoun, à la faveur d’une rencontre qu’ils ont tenue avec celles-ci. Au cours de cette séance, les deux parties ont échangé sur la vision communale de la liste Union progressiste au profit des femmes. Le candidat Akindes a rappelé aux femmes la présence du Maire Luc Atrokpo sur la liste UP qui représente une chance pour les femmes qui auront la faveur des microcrédits. Les femmes NOUNAGNON de Cadjèhoun ont exprimé à travers plusieurs voix leur satisfaction de savoir que l’Union Progressiste a positionné que des candidats autochtones et ont promis voter le Baobab. A l’instar de ces femmes, plusieurs autres groupements, associations et des personnalités ont déjà porté leur choix sur la candidature de Luc Atrokpo, et s’activent afin d’assurer une victoire sans appel à sa liste au soir du 17 mai 2020.

Laurent D. Kossouho