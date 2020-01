En séjour à Washington: Talon positionne le Bénin au cœur de la Banque Mondiale

La Délégation du Président Talon à la Banque Mondiale

En visite au pays de l’oncle Sam depuis le dimanche dernier, le Président de la République, Patrice Talon a entamé sa tournée le lundi 27 janvier 2020 par une série d’audiences et de séances de travail. Le Chef de l’Etat s’est d’abord entretenu avec monsieur Jean-Claude TCHATCHOUANG, Administrateur de la Banque Mondiale et représentant de 23 pays dont le Bénin au Conseil d’administration du Groupe de la Banque Mondiale. Cette concertation a permis de faire le tour d’horizon de la Coopération entre le Bénin et ces Institutions, d’échanger autour des performances de l’économie béninoise et d’identifier les axes à améliorer. A la suite de ces discussions, le Président Patrice TALON a reçu en audience le Directeur Général de la Société Financière Internationale (SFI), une Institution du Groupe de la Banque Mondiale, Monsieur Philippe LEHOUEROU. Les deux hommes ont passé en revue les projets en cours et ceux à venir. Les échanges ont porté également sur les investissements dans les secteurs du tourisme, de l’agrobusiness et des télécommunications. Monsieur LEHOUEROU s’est dit très satisfait de cette rencontre avec le Chef de l’Etat qui a été l’occasion de mesurer les progrès réalisés et de rediriger les efforts afin de développer davantage l’investissement privé au Bénin. Le Directeur Général de la SFI a aussi rappelé l’excellent état des relations entre le Bénin et son Institution dont l’une des manifestations est l’ouverture d’un bureau de la SFI à Cotonou.

Ce fut après le tour de Monsieur Hafez GHANEM, Vice-président de la Banque Mondiale. Au menu des échanges, les priorités du Bénin et les mécanismes par lesquels la Banque Mondiale peut appuyer le Bénin à les concrétiser. Avec la délégation béninoise, il a également, en dehors des questions liées à l’énergie, l’eau, l’agriculture et aux infrastructures, abordé la préoccupation qui tient à cœur au Président de la République : le renforcement du capital humain surtout féminin. La Banque Mondiale a montré sa disponibilité à travailler avec le Bénin pour mettre en place un programme de formation professionnelle en vue de faciliter l’autonomisation des femmes et l’éducation des filles. L’objectif étant de lutter contre la pauvreté et d’assurer une croissance durable.

La diaspora béninoise à Washington parle avec Talon

Malgré ces séances marathon, le Président TALON qui tient à marquer sa proximité avec ses compatriotes vivant hors du territoire national (C’est devenu une tradition pour lui), a échangé avec la diaspora béninoise à Washington en l’occurrence celle travaillant à la Banque Mondiale et au Fonds Monétaire International (FMI). Avec eux, il a fait le point de la mise en œuvre du PAG et leur a exposé les réalisations en cours d’exécution ainsi que les perspectives. Le président Patrice Talon a pris le temps de leur exposer plusieurs chantiers majeurs engagés sous son magistère et qui commencent à montrer que notre pays est aussi capable de progrès. Cependant, il a félicité ses hôtes pour le travail qu’ils accomplissent et qui contribuent au développement du Bénin. Mieux, il veut les voir en force de suggestion pour l’atteinte des objectifs du développement. A leur tour, les compatriotes ont exprimé leur satisfaction en réaction à l’exposé fait par le Président Patrice TALON et ont soumis à son attention et à sa bienveillance quelques difficultés qu’ils rencontrent en terre américaine. Toutes choses auxquelles le Chef de l’Etat s’est montré très sensible et réceptif.

Plaider pour plus d’investissement

Ce fut en effet une journée bien remplie pour le président Patrice Talon au pays de Donald Trump. L’homme du 06 avril 2016 n’a pas raté l’occasion de plaider encore et encoure en faveur d’investissements plus importants au Bénin, et aussi pour une meilleure perception du pays. En témoigne les échanges qu’il a eu avec les responsables des institutions de Breton Wood qui accompagne le programme d’action Bénin révélé depuis son lancement. Une prime de reconnaissance du président Talon envers ses institutions qui font beaucoup pour le développement du Bénin.

La rencontre avec ses compatriotes travaillant dans les institutions internationales sur place, notamment la Banque Mondiale et le FMI a été le moment le plus convivial pour le chef de l’Etat. Patrice Talon a pris cette habitude depuis quelques temps, de rencontrer les béninois présents dans les pays où il est en visite de travail afin d’échanger avec eux sur les réformes en cours au pays et écouter aussi leurs doléances. Une marque de considération que le président a manifestée à ses compatriotes qu’il a rencontrés. Le chef de l’Etat s’est mis en devoir de passer saluer chacun de ses compatriotes présents à la rencontre.

Il faut noter que le Président Patrice TALON était assisté au cours de ces différentes rencontres d’une forte délégation composée entre autres de Messieurs Abdoulaye BIO TCHANE, Ministre d’État chargé du Plan et du Développement, Aurélien AGBENONCI, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Romuald WADAGNI, Ministre de l’Économie et des Finances et de Madame Médessè Véronique TOGNIFODE MEWANOU, Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance.

Yannick SOMALON