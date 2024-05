Suite à la décision d’interdiction d’embarquement du pétrole: Le parti  RN invite les autorités nigériennes à la négociation

Visits: 2

Claudine Afiavi

Dans un communiqué rendu public et signé de la présidente Claudine Afiavi Prudencio, le bureau politique du parti Renaissance Nationale appelle à une résolution pacifique de la situation entre le Bénin et le Niger née du bloque du pétrole au niveau du pipeline à Sèmè. « Nous exhortons les autorités nigériennes à venir à la table de négociations afin de régler ce différend de manière constructive et dans l’intérêt des deux peuples frères », a écrit Claudine Afiavi Prudencio. Lire l’intégralité de son message :

MESSAGE DU BUREAU POLITIQUE DE « Renaissance Nationale » suite à l’interdiction d’embarquement du pétrole nigérien, par le gouvernement béninois

En cette période de tensions renouvelées entre notre nation et le pays voisin du Niger, le Parti Renaissance Nationale tient à exprimer sa solidarité et son soutien au Président Patrice TALON dans ses efforts pour parvenir à une résolution pacifique et mutuellement bénéfique. Au nom du Bureau Politique du parti “Renaissance Nationale”, je tiens à souligner que notre principale préoccupation, tout comme celle des autorités béninoises, est de trouver une issue pacifique et amicale à cette situation qui perdure depuis trop longtemps.

Nous exhortons une fois de plus les autorités nigériennes à venir à la table de négociations afin de régler cet différend de manière constructive et dans l’intérêt des deux peuples frères.

Le Bénin n’a aucun intérêt à rassembler des troupes étrangères à ses frontières en vue d’une attaque contre le Niger, et les allégations en ce sens sont sans fondement. Nos dirigeants fraternels ne devraient pas être entraînés dans cette lutte de pouvoir entre puissances internationales au détriment du bien-être des populations.

Le Président TALON demeure ouvert au dialogue et à la coopération avec le Niger, comme il l’a déjà exprimé à maintes reprises. Nous sommes convaincus que dans l’unité et la fraternité, nous pourrons surmonter ces difficultés et renforcer nos liens de coopération. Le Bénin est et restera un partenaire engagé envers le Niger et tous les pays frères de la région.

Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour nos peuples.

Vive le Bénin, vive le Niger, vive l’amitié entre nos nations.

Vive l’unité africaine. Une Afrique, une voix.

Que Dieu bénisse nos deux nations et nous guide vers la paix et la prospérité.

Merci.

Signé

Claudine Afiavi Prudencio

Présidente de « RN »