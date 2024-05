Crise entre le Bénin et le Niger: « Nous devons tous assumer nos erreurs », selon l’ex préfet  Toboula

Visits: 11

L’ancien préfet du Littoral, Modeste Toboula, exhorte les Béninois à faire preuve de patriotisme face à la crise qui a tendu les relations entre le Bénin et le Niger. À travers une publication sur sa page Facebook ce jeudi 9 mai 2024, l’ex-préfet estime qu’il est nécessaire d’assumer les erreurs en tant que Béninois. « Quand il s’agit du Bénin, nous devons tous assumer nos erreurs et nos prises de position pour demeurer une nation debout et souveraine », a-t-il écrit. Il ajoute : « Soyons simplement des patriotes et gardons nos ressentis ». Cette déclaration de Modeste Toboula intervient au lendemain de l’interview de Patrice Talon, où ce dernier a justifié le blocage du passage du pétrole nigérien à travers le Bénin en raison du refus de coopération des autorités nigériennes.