Audience à la présidence de la République: Patrice Talon échange avec une délégation du FMI

Le président Patrice Talon a reçu en audience, le mercredi 08 mai 2024 au Palais de la Marina, Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI).

L’objectif de cette rencontre est de faire le point du partenariat entre Bénin et l’institution.

Constant Lonkeng, chef de la mission Fmi et le président Talon échangeant ici lors de l’audience

Qu’est-ce qui est important : Une équipe du Fonds Monétaire International (FMI) a séjourné au Bénin du 25 avril au 8 mai 2024. Dirigée par Constant Lonkeng, Chef de Mission, l’équipe a tenu des discussions portant sur la quatrième revue du programme du Bénin que le FMI appuie au titre du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilité Elargie de Crédit (FEC). C’était également l’occasion de la première revue du programme au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), et de conduire les consultations au titre de l’article IV pour l’année 2024.

Entre les lignes : Le Chef de Mission, Constant Lonkeng, a exprimé sa fierté d’être associé à l’élan de réformes dans lequel le Bénin s’est lancé depuis quelques années et dont les fruits ont commencé à être perceptibles. Il a expliqué que la question du capital humain est une priorité pour le Chef de l’État, notamment en ce qui concerne la préparation de la jeunesse béninoise pour les emplois du futur. Une initiative très pertinente sur laquelle des expériences ont été partagées. Constant Lonkeng a souligné que le FMI est prêt à continuer à accompagner le Bénin dans son élan de réformes. « Le programme en cours bénéficie d’un financement exceptionnel, c’est le premier de son genre dans la région », a-t-il déclaré avant de poursuivre : « c’est un programme où nous avons déjà avancé dans le décaissement. Au cours des six (06) premiers mois, 40% de l’enveloppe globale ont été décaissés. Ainsi, non seulement l’enveloppe globale est significative mais les décaissements ont également été rapides, notamment pour soutenir l’économie en temps de crise ». Constant Lonkeng a annoncé que « 72 millions de dollars seront décaissés et les revues précédentes avaient des décaissements plus importants en raison de la situation économique plus difficile ». Selon lui, le Bénin a regagné l’accès aux marchés internationaux, signe de sa crédibilité. « Lorsque le Bénin a pu accéder aux marchés internationaux, nous avons eu espoir que d’autres pays suivent, mais malheureusement, seuls trois (03) pays ont réussi à le faire jusqu’à présent. La signature du Bénin est reconnue à l’international, ce qui permet au gouvernement de rechercher des sources de financement. À terme, la mobilisation des ressources intérieures constitue la clé du Programme d’Action du Gouvernement. Comment garantir que les recettes fiscales sont suffisantes, car elles constituent la principale source de financement du budget de l’État », a-t-il déclaré.

Par ailleurs : Il convient de noter que la délégation du Fonds Monétaire International (FMI) a été reçue en présence du Ministre d’État, Ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la Coopération, Romuald Wadagni.