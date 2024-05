Première session de formation de l’École du Parti: Le BR outille ses députés et son BEN en communication politique

Visits: 1

Le président du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané, a procédé ce jeudi 9 mai 2024 au Bénin Royal Hôtel, au lancement officiel de la première session de formation de l’École du Parti. Durant deux jours, les députés, suppléants et membres du Bureau Exécutif National du parti vont renforcer leurs capacités en communication politique.

Parmi les thèmes abordés: « L’histoire politique du Bénin, centrée sur l’évolution du parlementarisme », « Généralités sur la communication politique », « Parlementaire BR face aux médias classiques : la presse écrite, l’entretien, le direct à chaud, l’interview télévisée, le débat télévisé, etc », et « Les aspects psychologiques de la communication politique ». Ces thèmes visent à renforcer les compétences des leaders du BR pour enraciner le parti sur l’échiquier politique national et le positionner comme le premier grand parti. Des experts tels que le Dr Expédit Ologou, les députés Nassirou Bako-Arifari et Malick Gomina, Hermès Gbaguidi, Dr Kossi Amèssinou et Bertin Koovi ont été mobilisés pour cette formation.

Le président du parti, Abdoulaye Bio Tchané prononce son discours

Réactions des acteurs : Après avoir exprimé les remerciements du parti à l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD) pour son appui à la formation au sein de l’École du Parti, le président Abdoulaye Bio Tchané a félicité les participants. « Je suis heureux de constater que la salle est pleine, ce qui montre que chacun d’entre nous accorde une grande importance à la formation au sein de notre parti. Si nous voulons atteindre nos objectifs politiques, nous devons passer par cette école », a-t-il souligné. Il a également insisté sur l’importance de l’École du Parti pour l’éducation politique des jeunes et des femmes au sein du parti. Représentant l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD), Véronique Tonoukouen de l’IGD, a indiqué que leur soutien à cette initiative vise à rendre les partis politiques plus inclusifs, démocratiques, représentatifs et performants.

Vue partielle des participants à la formation

Entre les lignes : Le Vice-président en charge de la formation à l’École du Parti, le Professeur Nassirou Bako-Arifari, a précisé que cette formation est destinée à ceux qui dirigent le parti. Il a souligné l’importance de la communication politique, mettant en avant l’éloquence, l’argumentation et la recherche de l’adhésion de l’auditoire. De son côté, le Dr Expédit Ologou a retracé l’histoire politique du Bénin, notant que les partis politiques sont nés en 1945 suite aux élections, avec le premier parti étant l’Union progressiste du Dahoméen et l’Assemblée territoriale créés en 1955.