Adaptation au changement climatique en Afrique de l’Ouest: Le comité de pilotage du programme ‘’Benkadi’’ satisfait des avancées

Après 3 ans de mise en œuvre du programme ‘’ Benkadi’’, le bilan est positif avec des réalisations significatives et des collaborations d’expériences. A l’occasion de la tenue de sa 1ère session ordinaire 2024, le mardi 23 avril 2024 à Cotonou, le comité de pilotage de ce programme a salué les avancées significatives enregistrées et s’engage à poursuivre avec la même détermination pour les deux années restantes.

Photo d’ensemble des membres du comité de pilotage ‘’Benkadi’’

Ce que vous devriez savoir : Lancé en 2021, le programme ‘’Benkadi’’ porté par des consortiums de la société civile vise l’amélioration et l’efficacité des actions en matière d’adaptation au changement climatique et la participation citoyenne au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Burkina-Faso et au Mali. Au terme des trois années de mise en œuvre, des résultats tangibles ont été obtenus notamment le changement de comportement, la mise en place de cadre de concertation et de dialogue, l’adoption des politiques et documents sur les changements climatiques etc. Ces performances engrangées, dans la mise en œuvre dudit programme, ont été saluées par le représentant du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Abdoulaye Toko. « Les plateformes dans chacun des pays concernés font la veille citoyenne, la reddition de compte sur des questions agricoles, de déforestation, d’orpaillage etc. », a-t-il fait-il. Selon ses dires, le Bénin approuve ce qui est fait.

Que disent les acteurs : Pour le président de la Plateforme des acteurs de la société civile du Bénin (PASCiB), Dr Aurélien Atidégla, avec Benkadi, c’est plus de 1000 organisations de la société civiles renforcées en lobbying, en plaidoyer et dans la mobilisation participative. « 66 cadres de concertations créés avec la mise en place d’un document juridique et aussi l’adoption de politique et de document stratégique sensibles au changement climatique. Il s’agit d’une dynamique régionale concertée », précise-t-il. A cet effet, il a salué la détermination et la collaboration qui ont permis d’impulser la prise de conscience pour un changement de comportement dans le but de réduire de manière significative les effets néfastes des changements climatiques. Le programme ‘’Benkadi’’ est financé par le Royaume des Pays-Bas. Représentant l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin, Aimé Sèdegan a souligné que « Benkadi incarne l’esprit de coopération et d’inclusion ».

Au cours de l’ouverture de la session

« En unissons nos efforts, nous relevons les défis qui se dressent sur nos chemins en matière de changement climatique afin de créer un meilleur avenir pour les générations futures », a-t-il ajouté. Il dit être fier de ce que l’initiative a été fructueuse. Cependant les défis en matière de gouvernance climatique sont toujours d’actualité. Il a exhorté les acteurs à poursuivre cette même dynamique pour renforcer l’implication de la participation des couches vulnérable aux politiques publiques, promouvoir les mesures d’adaptation et d’atténuation des effets des changements climatiques de même que ‘inclusion sociale. « Nous sommes au cœur des changements climatiques. Nous devons à tout prix trouver des solutions durables », a déclaré la Directrice exécutive de Word en Daad, Co Chair de Benkadi, Rina Molenaar.

Entre les lignes : A l’ouverture de cette première session ordinaire 2024 du comité de pilotage, la présidente du COPIL/Benkadi, Christelle Kalhoulé a formulé le vœu de l’atteinte des objectifs fixés. Au terme des travaux, il est attendu la validation des rapports techniques et financiers de la gestion 2023, la validation des rapports de participions et l’inclusion et la prise de décision etc. Des défis restent à relever tels que le renforcement de la visibilité du programme afin que les actions entreprises servent à l’amélioration du cadre, la prise en compte le genre et l’inclusion, la capitalisation et le partage des expériences et biens d’autres. C’est pourquoi une conférence régionale est prévue le 23 mai prochain à Cotonou sur le thème : « Comprendre les défis climatiques pour mieux agir ».