Suite à l’attaque d’un poste de douane à Malanville: Moïse Kérékou appelle à une nouvelle collaboration avec le Niger  

L’ancien ambassadeur et spécialiste des relations internationales, Moïse Kérékou exhorte le gouvernement à revoir sa diplomatie avec le Niger. C’est à travers une publication sur sa page Facebook à propos de l’attaque d’un poste de douane à Malanville. En effet, dans la nuit du 16 au 17 avril 2024, des hommes armés ont attaqué un poste de douane dans l’arrondissement de Garou. Selon les informations, l’on dénombre trois morts et un blessé grave admis aux soins intensifs. En compatissant à la douleur des familles explorées, l’ambassadeur Moïse Kérékou invite le gouvernement à améliorer ses relations les pays voisins afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Lire ci-dessous l’intégralité de sa publication :

« Dans la nuit du 16 au 17 avril 2024, les terroristes ont encore frappé à Malanville, plus précisément dans l’arrondissement de Garou faisant trois morts et un blessé grave. L’attaque serait perpétrée sur un poste douanier par des individus armés non identifiés aux environs de 22 h. Parmi les victimes on dénombre un agent de la mairie de Malanville et un militaire. Un autre élément des forces armées béninoises grièvement blessé serait admis en soins intensifs.

Je présente mes condoléances et ma compassion aux familles éplorées. A la personne blessée, je manifeste ma proximité en pensée et ma sollicitude.

Faudrait-il le rappeler, c’est depuis mai 2019 que le Bénin est en proie au terrorisme. Et en mercredi 14 septembre 2022, le poste douanier de Malanville avait déjà connu une première attaque faisant deux victimes.

La lutte contre le terrorisme doit être une lutte permanente, sans répit. Elle nécessite une franche et étroite collaboration entre les populations civiles et les services de la police pour le renseignement ; collaboration mise à rude épreuve ces derniers jours par le contrôle des casques de moto. Il urge rapidement de rétablir la confiance érodée entre le peuple et sa police pour une action commune et coordonnée envers les ennemis de la nation.

Enfin, est-il besoin de le rappeler encore, que la lutte contre le terrorisme revêt un caractère régional et international du fait que les États et les peuples luttent contre un ennemi commun, mais invisible qui n’a ni visage, ni famille, ni territoire, ni adresse, ni quartier général, ni de contact téléphonique, bref un ennemi non identifiable mais qui agit simultanément dans les pays alentour et dispose de ressources humaines à bon marché ainsi que de moyens financiers colossaux. Cette lutte exige une étroite collaboration avec nos voisins ; collaboration malheureusement mise à mal depuis un certain moment suite au coup d’Etat au Niger. Il urge que l’action diplomatique se penche une fois de bon et sérieusement à ce niveau pour ramener la paix et l’entente cordiale entre les deux pays frères, le Niger et le Bénin. C’est ensemble, main dans la main, dans une franche collaboration et en renforçant nos liens de coopération qu’on gagnera cette lutte contre le terrorisme. »