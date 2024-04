Notation de crédit des pays: Le Bénin passe de  B+ à  BB-  avec une perspective stable

Visits: 4



Le 19 avril 2024, l’agence de notation S&P a rehaussé la notation de crédit de la République du Bénin, la faisant passer de « B+ » avec une perspective « Positive » à « BB- » avec une perspective « Stable ». Ainsi, le Bénin est désormais au même niveau de risque que la Côte d’Ivoire, locomotive de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, notée BB- et qui n’a jamais accédé au niveau de l’investment grade. Le Bénin surclasse aussi le Sénégal (noté B+/B) grâce à une batterie de réformes de l’environnement des affaires et à une discipline budgétaire saluée par l’agence de notation. « Cette mise à jour reflète les progrès réalisés par le Bénin dans la gestion économique, budgétaire et financière malgré l’instabilité régionale », peut-on lire dans le communiqué publié par l’agence. . L’agence salue à travers cette décision les avancées réalisées par le pays ces dernières années dans le domaine de la gestion économique, budgétaire et financière, dans un contexte d’instabilité régionale. Aussi, S&P a relevé que l’économie du Bénin a enregistré une croissance de 6,4% en 2023, et prévoit que la croissance moyenne restera au-dessus de ce niveau de 2024 à 2027. L’évolution est attribuée à des politiques économiques robustes et à une mise en œuvre efficace du Programme d’Actions du Gouvernement, notamment par l’expansion du port de Cotonou et le développement de la zone économique spéciale de Glo Djigbé.

L’agence a aussi souligné une performance budgétaire solide pour l’année 2023, marquée par une augmentation des recettes budgétaires, attribuable à l’amélioration des performances des administrations fiscales et douanières. La stratégie de financement du Bénin et sa gestion proactive de la dette ont été soulignées positivement, notamment avec l’émission réussie d’un Eurobond inaugural en dollars d’un montant de 750 millions de dollars à échéance de 14 ans en février 2024. En clair, S&P a reconnu la crédibilité du Bénin auprès des bailleurs internationaux et sa capacité à mobiliser des financements innovants pour atténuer les impacts de l’augmentation globale des taux d’intérêt sur son économie nationale.