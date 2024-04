Abus dans la répression des infractions liées au Code de la route: Voici les 04 recommandations de l’UPR au gouvernement

Visits: 20

L’Union Progressiste le Renouveau, parti dirigé par le professeur Joseph Djogbénou a interpellé le gouvernement sur les bavures policières dans la répression des infractions liées au Code de la route. Le parti a formulé des recommandations à l’exécutif pour limiter les violences policières sur les citoyens dans le cadre de la répression liée au non-port de casque. Entre autres, il est instamment demandé au gouvernement de prendre des dispositions pour que cessent les dérives constatées et pour que la police républicaine continue de nous rendre fiers comme elle nous en a habitués depuis peu ; prendre des mesures en vue de réduire substantiellement le montant des amendes en cas d’infractions ; prendre des mesures incitatives pour un accès plus facile des citoyens aux casques de qualité. Enfin, le parti invite le gouvernement à renforcer la sensibilisation des citoyens pour le port systématique de casque à moto et pour le respect du code de la route.

Ces recommandations ont été formulées au gouvernement après une séance, tenue entre la haute direction politique du parti et le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou, le mardi 16 avril 2024. Le parti exhorte les populations à une conscience plus accrue puisque le port de casque est synonyme de protection de leur vie et de la sûreté individuelle et collective.