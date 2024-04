Pipeline Niger-Bénin: La station terminale de Sèmè reçoit désormais le pétrole du Niger

Visits: 71

Le méga oléoduc qui relie le Niger au Bénin, mis en service il y a quelques semaines sert déjà le Bénin. Le pétrole brut en provenance du Niger a atteint le dimanche 21 avril 2024 le sol béninois. Il a été reçu à la station terminale de Sèmè. L’information est sortie suite au constat fait par une délégation de WAPCO. Une activité qui marque ainsi le début d’une nouvelle relation commerciale avec ce pays voisin du Bénin. Avec une longueur de 1905,8 km, la station de Sèmè représente le point final du pipeline Niger-Benin. Le pétrole brut a été conduit à cette station terminale où il sera stocké et ensuite acheminé vers l’offshore SPM pour la vente. Le pétrole qui sort des forages d’Agadem au Niger peut donc maintenant être injecté dans l’oléoduc pour être acheminé vers la station terminale installée à Sèmè Kpodji, au Bénin. Avant d’arriver au terminal, il y a neuf réservoirs à remplir sur le trajet : six au Niger et trois au Bénin. Du site d’extraction pour arriver à la station terminale, le pipeline traverse plus d’un millier de kilomètres au Niger et près de 700 au Bénin. Les estimations restent toujours sur une production de 90 000 barils par jour. Il fautr noter que le Bénin touchera des droits de transit et des recettes fiscales importantes en fonction de la quantité exportée.