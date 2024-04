Organisation du Championnat National Scolaire 2024: La phase communale démarre, le gouvernement fidèle à sa vision

Visits: 0

La phase communale de la 4è édition du Championnat National Scolaire a démarré ce samedi 20 avril 2024 sur l’ensemble du territoire national. Organisée par le Ministère des Sports avec l’appui du Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, cette compétition qui fait depuis peu école dans la sous la région vise à détecter et former les talents cachés dans les écoles et collèges d’enseignement général. Le Gouvernement du Président Patrice TALON a pris toutes les dispositions nécessaires en vue d’un bon déroulement de cette importante étape qui connaît la participation de 44.000 jeunes athlètes de moins de 15 ans (U-15) venus de 653 Collèges et lycées dont 19 000 jeunes filles.

Une parfaite organisation

A l’image des éditions précédentes, il a été mis en place trois comités que sont : un Comité Départemental (CDO) d’Organisation qui veille au respect des dispositions du règlement du championnat, un Comité Communal d’Appui (CCA) dont le rôle est entre autres de mettre à disposition des équipes les règlements du championnat, prendre les dispositions pour l’arbitrage des rencontres par discipline, suivre l’exécution des calendriers des différentes rencontres par discipline etc. Et enfin, un Comité de Détection (CD) composé exclusivement d’experts, suivra les rencontres et identifiera par discipline et par sexe les meilleurs talents des compétions. Cette année, un accent particulier est mis sur le Comité de Détection qui jouera un rôle prépondérant pour l’atteinte des objectifs. On note également le déploiement dans les différents stades qui abritent cette phase, des agents de la police républicaine, les sapeurs pompiers et les agents de la santé. Durant deux semaines, les écoles et collèges vont se défier dans cinq disciplines à savoir : Football, Basket-ball, Handball, volley-ball et athlétisme. Et après cette étape dont la fin est prévue le 04 mai 2024 suivront la phase départementale et celle nationale. Le Ministre des Sports, Monsieur Benoît DATO conduit l’ambition du Gouvernement du Président Patrice TALON, celle de faire du sport un levier de développement. Ce qui passe nécessairement par la pratique sportive en milieu scolaire. Le sport à la base est le levier indispensable pour faire du Bénin une grande nation sportive. Et le Ministère des Sports sous l’impulsion de Monsieur Benoît DATO s’y atèle sans répit.