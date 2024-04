Lancement de la campagne agricole 2024-2025: Dossouhoui rassure des mesures prises pour booster la production agricole

Visits: 0

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston CossiDossouhoui, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025, le vendredi 19 avril 2024, à la ferme Ahozoungou du producteur SansanWorouDjoua dans le village Pedé à Kandi. C’était en présence des acteurs du secteur agricole et bien d’autres personnalités. En procédant à ce lancement, le Ministre en charge de l’Agriculture, a annoncé quelques grandes ambitions pour la campagne. Au terme de la campagne agricole 2024-2025, le Bénin devrait pouvoir renouer avec la tendance haussière de la production du coton, des vivriers, notamment du maïs. Pour cette céréale très demandée sur les plans national et régional, le Ministre Gaston CossiDossouhouia ouvertement affiché l’ambition du gouvernement : aller à au moins 2 millions 500 mille tonnes de maïs, contre 1 million 800 mille tonnes au titre de la campagne 2023-2024. Pour ainsi accompagner les producteurs, le gouvernement a lors du conseil des ministres du 17 avril, apporté des mesures de soutien aux producteurs sur les prix de cession des engrais au titre de la campagne agricole 2024-2025. Aussi, l’Etat béninois a fixé des prix de cession des insecticides, herbicides et du prix d’achat de coton-graine aux producteurs au titre de la campagne agricole 2024-2025. Il faut rappeler que la campagne agricole 2023-2024 a été caractérisée par une importante production de céréales évaluée à 2 737 481 tonnes contre une moyenne sur les cinq dernières années de 2 219 312 tonnes et une production de 2 297 373 tonnes en 2022.