Deuil à l’UP-R: Les condoléances de Vlavonou aux familles de feue Reine Oussou Kpanou

Les militantes et militants de l’Union progressiste le Renouveau sont en deuil. Ils ont perdu l’une de leur brave militante des suites d’une maladie. Ayant appris la triste nouvelle, Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale et Coordonnateur de l’Union progressiste le Renouveau dans l’Ouémé a adressé un message de condoléance aux familles biologique, professionnelle et politique de l’illustre disparue. C’est à travers une publication sur sa page officielle Facebook. Lisez plutôt.

Message du Président Louis Gbèhounou Vlavonou

Je viens d’apprendre avec consternation la triste nouvelle de la disparition de Madame OUSSOU KPANOU Reine, une camarade-sœur au sein du Parti Union Progressiste le Renouveau. Je tiens à saluer son engagement exceptionnel et son dévouement sans faille envers notre formation politique.

Reine Ossou Kpanou était bien plus qu’une militante. Professeure Certifiée de Lettres Modernes, consultante en éducation, femme de théâtre, et passionnée de culture, son énergie, son intelligence et son amour pour la culture ont été une source d’inspiration pour nous tous.

Nous nous souviendrons toujours de ses actions remarquables qui ont contribué à l’enracinement et au rayonnement de l’Union Progressiste le Renouveau à Porto-Novo. Son héritage perdurera à travers le travail accompli et les personnes qu’elle a touchées.

En ce moment si difficile, j’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille biologique, professionnelle et politique. Nos pensées et nos prières accompagnent ses proches.

Reine OSSOU KPANOU restera à jamais dans nos cœurs. Que son âme repose en paix. 🙏🏾

