Démocratie en Afrique: Jean-Baptiste Elias tire des leçons du cas sénégalais

Visits: 3

Le président du Fonac, Jean-Baptiste Elias

Reçu sur Radio Tokpa ce dimanche 21 avril 2024, le président du le Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac), Jean-Baptiste Elias, s’est prononcé sur la victoire de l’opposition sénégalaise à l’élection présidentielle de 2024, qui a fait de BassirouDiomaye Faye le cinquième président du pays de la Téranga. Selon lui, cette victoire, empreinte de détermination, d’abnégation et de volonté du peuple sénégalais doit être un exemple à suivre pour les pays de l’Afrique. Au cours de l’émission, il a fait l’historique de la situation politique survenue au Sénégal. A l’en croire, tout a commencé en 2021 avec le soulèvement du peuple, le limogeage, l’exclusion de certains membres de l’opposition et autres velléités. Ainsi, le premier aspect qu’il a noté est la radiation de la fonction publique de OusmaneSonko et de BassirouDiomaye ainsi que d’autres. Aussi malgré l’exclusion des titulaires sur la liste des élections législatives, Jean-Baptiste Elias affirme que l’opposition sénégalaise n’a pas baissé les bras puisque l’objectif qu’elle s’est fixée doit être atteint. « La première leçon à tirer c’est que la politique de la chaise vide ne fonctionne pas en Afrique », a-t-il souligné. Au cours de l’émission, Jean-Baptiste Elias a expliqué les modalités à suivre selon la constitution sénégalaise pour se présenter aux élections présidentielles notamment l’âge, le système de parrainage, la caution et autres documents. Contrairement au Bénin, Jean-Baptiste Elias informe que le candidat à l’élection présidentielle au Sénégal n’a qu’une déclaration sur l’honneur à faire pour attester qu’il est en règle avec la législation fiscale et non fournir un quitus fiscal montrant ses ressources et biens. «Ici au Bénin, nous parlons de quitus fiscal», dit-il. Malgré les nombreuses tentatives pour éliminer Ousmane Sonko de la course, le président du Fonac affirme que le peuple sénégalais l’a élu à travers Diomaye Faye pour « un géant projet de société ». Selon Jean-Baptiste Elias, l’actuel président BassirouDiomaye Faye élu assure que « le fondement de son projet est la réhabilitation des institutions de la République et la restauration de l’État de droit bafoué ». En ce qui concerne la lutte contre la corruption, il affirme que le Sénégal a pris l’exemple du Bénin en créant le Fonalcpour la bonne gouvernance.