Déclaration de Parfait Ahoyo, membre du Bureau Politique de l’UPR sur la loi électorale: « Ce code fait de l’unité nationale une réalité »

Reçu sur l’émission ”L’invité » de la chaine de télévision Eden-Tv ce dimanche 21 avril 2024, Christian Parfait Ahoyo, membre du Bureau Politique de l’Union Progressiste le Renouveau s’est prononcé le code électoral modifié qui fait toujours l’actualité. Après avoir démenti le fait que ce code est ‘’exclusif’’, il note que c’est une avancée qu’il ne faut pas balayer du revers de la main. « Ce code transforme la théorie de l’unité nationale en une réalité », s’est-il réjoui. L’acteur politique trouve que les grandes innovations du code et ses implications amènent les politiques à coopérer pour être au service des citoyens. « Désormais, nous avons des destins. Dans la dernière circonscription sur les 24 que nous avons, vous devez être représentatif à hauteur des 1/5è des personnes qui sont dans cette localité. Il n’y a plus de possibilité avec ce code de dire, je suis dans mon fief. Je ne m’occupe pas de mes camarades qui sont dans les autres localités. Nous nous devons de faire une solidarité », a-t-il dit. C’est la raison pour laquelle son parti, selon lui a initié une formation à l’endroit des formateurs du parti pour leur permettre de bien faire la restitution. « On ne peut pas construire ce pays sans qu’on est la capacité politique d’échanger entre nous. Ce code est un code unificateur. Il n’empêche pas le multipartisme. Nous voulons avoir des partis capables d’être des socles de l’entente », poursuit-il. Il ajoute aussi que ce code permet de régler le problème de transhumance. S’agissant de la répression pour non-respect du code de la route, il a expliqué que son parti « condamne toutes les exactions sur les populations et lance un appel aux citoyens afin qu’ils respectent les codes de la route ». « Le gouvernement n’a pas donné des indications dans ce sens. C’est de l’indélicatesse au niveau des agents », a dénoncé Christian Parfait Ahoyo.