Situation préoccupante de la démocratie en Afrique: Le CRESPODA salue le dénouement de la crise sénégalaise et fait des observations

Dr Patrick Hinnou, Directeur régional du CRESPODA

Suite au dénouement heureux de la crise sénégalaise qui a vu l’élection de Diomaye Faye au pouvoir, le Centre de Recherches Sociologiques et Politiques pour le Développement en Afrique (CRESPODA) salue la détermination des Sénégalais et des institutions du pays à préserver la démocratie. Dans une déclaration faite le 13 avril 2024 à Cotonou et signé du Directeur Régional dudit centre, Dr Patrick HINNOU, les nouvelles autorités du Sénégal sont invitées à instaurer une gouvernance publique qui assure le vivre-ensemble, la paix, le pain quotidien et le progrès dans l’intégrité des ressources de l’État. Le centre tire un certain nombre de leçons importantes dont l’élection au premier tour du nouveau président qui a permis de tenir dans la date du 02 avril, fin du mandat du président Macky Sall.

DECLARATION DU CRESPODA SUR LE PROCESSUS ELECTORAL AU SENEGAL

Le Centre de Recherches Sociologiques et Politiques pour le Développement en Afrique (CRESPODA) a suivi avec attention le processus politique qui a abouti à l’élection, le 24 mars 2024, de Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme cinquième Président de la République du Sénégal.

Le CRESPODA tient à saluer le Peuple sénégalais pour son attachement à la démocratie et surtout sa clairvoyance en accordant toute sa confiance au nouveau président dès le premier tour, évitant ainsi la crise institutionnelle susceptible de naître de l’organisation d’un second tour ou du non-respect de la date de prestation de serment du nouveau président prévue au 2 avril 2024.

Le CRESPODA adresse ses chaleureuses félicitations au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et l’appelle, ainsi que toute la classe politique sénégalaise, à tirer toutes les leçons de la crise pré-électorale qui a malheureusement engendré d’importantes pertes en vies humaines et failli faire bégayer l’ordre constitutionnel et la démocratie au Sénégal.

Le CRESPODA est fortement préoccupé par la situation actuelle de la démocratie en Afrique, marquée par des déficits persistants et le recours de plus en plus banalisé à des moyens politiques déloyaux, illégaux et illégitimes d´accession ou de maintien au pouvoir. La consolidation de la démocratie sur le continent passe par la prégnance d’une masse critique de démocrates voués à la patrie, attachés à l’intérêt général et dont la culture politique est marquée par le respect de la légalité. Les derniers événements du processus électoral au Sénégal ont redonné de l’espoir, voire de l’espérance à tous les démocrates du continent. Pour que cet élan soit maintenu, le CRESPODA invite les nouvelles autorités du Sénégal à trouver, dans leur propre courage politique et surtout dans la mobilisation populaire qui les a portées jusqu’au sommet de l’État, les ressources nécessaires pour entretenir la culture démocratique et instaurer une gouvernance publique qui assure le vivre-ensemble, la paix, le pain quotidien et le progrès dans l’intégrité des ressources de l’État.

Faite à Cotonou, le 13 avril 2024

Dr Patrick HINNOU,

Le Directeur Régional du Centre de Recherches Sociologiques et Politiques pour le Développement en Afrique (CRESPODA),

Sociologue-politiste Expert en Gouvernance démocratique

Maître de Conférences des Universités (CAMES) – Enseignant-Chercheur à l´UAC