Justice, Douanes et Trésor: 446 fonctionnaires bientôt recrutés

En Conseil des ministres du jeudi 11 avril 2024, le gouvernement a annoncé le recrutement de 446 fonctionnaires de l’Etat au titre de l’année 2024 au profit du ministère de la Justice et de la Législation, des Douanes et du Trésor public. Il s’agit de cent quarante-six (146) fonctionnaires de l’Etat dont cent (100) greffiers au ministère de la Justice et de la Législation et de 300 fonctionnaires au profit des Douanes et du Trésor public. Selon le gouvernement, les défis à relever sur la voie de la modernisation de la justice obligent à combler les besoins en ressources humaines. Pour y parvenir, les profils recherchés à cette phase concernent les informaticiens pour les projets de numérisation des actes judiciaires, de sécurisation des actes puis de collecte et traitement des condamnations pénales. Dans ce cadre, vingt-trois (23) informaticiens et vingt-trois (23) attachés des services judiciaires seront recrutés pour officier en binômes spécifiques dans vingt-trois (23) juridictions. A ceux-ci, s’ajouteront 100 greffiers en vue de renforcer les effectifs pour une plus grande efficacité de l’action de la justice. S’agissant des fonctionnaires des Douanes et du Trésor public, le recrutement concerne d’une part, 150 fonctionnaires des douanes à raison de 120 élèves préposés des douanes, 10 élèves contrôleurs des douanes et 20 agents relevant des corps des personnels technique et administratif. Ils portent, d’autre part, sur 150 agents au profit de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, à raison de 50 contrôleurs du trésor, 90 assistants du trésor, 6 analystes programmeurs option génie logiciel et 4 analystes programmeurs option réseau et maintenance informatique. Le renforcement des personnels permettra à ces différentes administrations de mieux accomplir leurs missions dans le sens de l’amélioration de leurs performances.