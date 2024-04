Jacques Migan à propos des 8 ans de Patrice Talon au pouvoir : « C’est un bilan largement positif »

Visits: 10

Depuis huit ans qu’il a pris les rênes de la présidence de la République du Bénin, le président Patrice Talon a initié des réformes dans tous les secteurs afin de changer considérablement le pays. C’est du moins ce qu’on peut retenir des propos de l’ancien bâtonnier Me Jacques Migan interrogé par le Patriote pour faire le bilan des 8 ans de gouvernance de Patrice Talon. Au cours de l’entretien, le membre du Bureau Politique du Bloc Républicain, soutient que le chef de l’Etat a conduit avec dextérité, rigueur et abnégation maintes réformes sur le plan politique, économique, social et culturel, qui ont changé considérablement le visage du Bénin. « C’est un bilan largement positif », dit-il.

Ainsi, au plan politique, Jacques Migan a souligné l’instauration du système partisan qui a permis d’avoir des partis politiques à dimension nationale, le renforcement du pouvoir législatif par l’augmentation du nombre des députés qui assurent une meilleure représentativité des citoyens, le renforcement de la représentativité des femmes dans la vie politique au niveau de l’Assemblée Nationale, à la vice-présidence et au sein de toutes les institutions de la République. Au plan économique, l’ancien bâtonnier souligne que le Bénin s’est positionné dans les dix meilleures économies africaines. « On est passé de pays pauvre à pays à revenu intermédiaire, une belle prouesse », dit-il. Cela a pu se réaliser grâce aux réformes entreprises dans le domaine financier dont le fiscal par exemple, la lutte contre la corruption, la modernisation de l’agriculture avec l’intensification de la production agricole. Quant à l’industrie, grâce à l’implantation du site de Glo Djigbé, elle s’est développée, permettant de transformer par exemple une partie de la production agricole en produits finis qui sont exportés, rapportant des devises à l’Etat. S’agissant du plan social, Me Migan signale que la phase de généralisation du projet Assurance maladie pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) est généralisée sur toute l’étendue du territoire. « Toujours dans le cadre de l’ARCH, le Gouvernement a élaboré un système de pension retraite, aux commerçants, aux agriculteurs, aux artisans et à tous ceux qui sont dans le secteur informel. L’accès au crédit est offert à tous ceux qui ont un revenu économique faible », a-t-il laissé entendre. Dans le domaine culturel, le Gouvernement est aussi très actif puisqu’il a inauguré une politique de retour des biens que nous avons tous pu admirer à Cotonou montrant la voie à d’autres pays. « Voyez le succès des Vodouns-Days ! Cela a des conséquences économiques puisque les touristes viennent stimulant le développement du parc hôtelier, de la restauration, de l’artisanat », dit-il. Sur le plan énergétique, l’eau potable sera accessible à tous les citoyens d’ici 2026. Un centre de traitement des eaux usées sera opérationnel bientôt. Au niveau de l’électricité, les centrales électriques jadis vétustes, ont été modernisées et leurs capacités renforcées pour assurer une meilleure distribution. L’offre d’électricité a été renforcée par l’installation des centrales électriques solaires.

Toutefois, la seule insuffisance que Jacques Migan trouve à ce régime de la rupture est son service minimum sur le plan communicationnel. « J’ose croire que la communication a été un peu défaillante. Durant les 8 ans, il y a eu très peu de communication. Mais ce n’est encore trop tard. Dans les deux ans à venir, ce retard sera comblé », a-t-il laissé entendre.