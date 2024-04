Cinéma: Deux films japonais visualisés par de nombreux béninois

Visits: 1

L’ambassade du Japon au Bénin a organisé le mercredi 27 mars et le samedi 30 mars 2024 des projections des films japonais. Il s’agit des films intitulés « MOCHI » et « Mori, The Artist’s Habitat », tous les deux présentant la richesse culturelle du pays. Cette initiative s’inscrit dans les efforts pour renforcer la coopération culturelle entre les deux pays. Les cérémonies d’ouverture ont été présidées par le Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Japon en République du Bénin, ICHIJO Motonobu. Dans son allocution d’ouverture, M. ICHIJO a remercié les participants de leur présence à ces projections de films, surtout que le Japon et le Bénin partagent l’attachement à la culture et au patrimoine. Soulignant que ces films contribueraient à une meilleure compréhension du Japon et de sa culture, il a invité les participants à découvrir une facette du Japon contemporain à travers les réalités sociales que font ressortir ces œuvres. Les deux séances de projection ont débuté, à chaque fois, par une présentation des séquences de vidéos sur différents aspects de la vie au Japon et la beauté de sa nature.

Le public béninois n’a pas manqué d’exprimer sa joie de découvrir le Japon dans sa diversité et son désir de connaître davantage les atouts culturels du peuple japonais.

Au terme, le Service Culture de l’Ambassade du Japon a exprimé ses remerciements aux participants et les invite à partager largement avec leurs proches, les impressions qu’ils ont eues et les connaissances qu’ils ont tirées de ces films.