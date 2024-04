Pour améliorer son système management de qualité: L’ANIP tient un atelier de formation au profit de ses cadres

Visits: 8

Pascal Nyamulinda, Directeur général de l’ANIP

Renforcer les capacités de ses agents dans la formalisation, l’animation, le suivi et l’amélioration du système management de la qualité de l’Agence. C’est le but de l’atelier initié par l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) au profit de ses cadres le mardi 2 avril 2024 à Grand-Popo. Durant quatre jours, les participants auront l’occasion avec l’accompagnement d’un consultant, d’échanger sur diverses thématiques pratiques et relatives au management de qualité pour relever les nouveaux défis de certification de l’ANIP à ISO 9001 : 2015. Les travaux ont été lancés par le Directeur général de l’ANIP, Pascal Nyamulinda. A l’en croire, il y a en effet, sept ans que ce noble et ambitieux processus a inspiré le gouvernement qui a audacieusement implémenté tout le dispositif nécessaire pour son opérationnalisation. « Un cadre institutionnel dynamique et bien structuré et un dispositif légal et réglementaire conséquent ont permis de résoudre les contraintes et de lever les goulots d’étranglement à la mise en place d’un système d’identification fiable et de modernisation de l’état civil au Bénin.

Les résultats obtenus sont satisfaisants », a-t-il ajouté. Dans son intervention, il a invité les participants à plus d’attention et à une participation active. Car, fait-il observer, il s’agit de la certification ISO. Ce qui exige davantage d’aptitudes et d’apprentissage continu. « Nous aurons chacun un rôle clé à jouer dans ce processus inclusif et d’animation du SMQ », a-t-il martelé. Il faut préciser que dans cette perspective, la Direction générale de l’ANIP avait déjà engagé la sensibilisation des agents de l’ANIP à l’initiative du SMQ ; la réalisation de l’audit diagnostic ; l’évaluation des performances du processus de l’audit de qualité interne et la revue de direction exécutée.