Coopération interinstitutionnelle: De Fructueux échanges entre Dorothé Sossa et les Hauts Conseillers Malgaches

Echange de civilités entre Professeur Dorothé Sossa et Noelson William

Le président de la Cour Constitutionnelle, Professeur Cossi Dorothé Sossa a reçu la visite des Hauts Conseillers de la Haute Cour Constitutionnelle de Madagascar le mardi 02 avril 2024 à Cotonou. C’est le doyen des conseillers, Noelson William qui a conduit la délégation malgache pour une visite de travail qui avait pour but de renforcer la coopération interinstitutionnelle et de développer des synergies en vue d’une justice constitutionnelle plus efficace et équitable. En effet, le Madagascar organise ses élections législatives dans deux mois. A en croire le chef de la délégation Noelson William, l’objectif est de permettre aux membres de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar de rencontrer leurs homologues béninois, d’observer leur fonctionnement et d’échanger sur les pratiques et les procédures constitutionnelles. « Nous sommes venus au Bénin pour une visite d’échanges, d’expériences et de pratique entre les deux Cours constitutionnelles en vue de renforcement des capacités parce que Madagascar s’apprête à organiser les élections législatives dans deux mois », fait-il savoir. Etant donné que la Haute cours constitutionnelle de Madagascar est l’un des acteurs majeurs dans le processus électoral, la délégation est venue s’enquérir des expériences de la Cour constitutionnelle du Bénin qu’elle considère comme une Cour de référence. « La Haute cours constitutionnelle de Madagascar est un des acteurs majeurs dans le processus électoral parce que d’après la constitution, c’est la Haute Cour constitutionnelle qui statue sur les contentieux électoraux et proclame les résultats officiels des élections législatives et sénatoriales. C’est dans ce cadre que nous sommes venus ici pour un renforcement des capacités, pour s’enquérir des expériences d’une Cour constitutionnelle de référence », a-t-il. Pour Noelson William, la Cour constitutionnelle du Bénin « est en avance ». « Elle a osé traiter toutes les questions qui lui sont soumises. Raison pour laquelle nous sommes venus au Bénin », précise l’hôte du Bénin. Notons que les hauts conseillers malgaches ont, au terme de la séance de travail, visité les locaux de la Cour constitutionnelle pour se familiariser avec les installations et le fonctionnement de la haute juridiction.