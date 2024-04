Élections professionnelles au Ministère de l’Enseignement Secondaire: La COSYNTRA-Bénin de Pierre-Paul Yedemey l’emporte

Visits: 4

La COSYNTRA/MESTFP est désormais la coalition la plus représentative au niveau du sous-secteur de l’enseignement secondaire général, technique et de la formation professionnelle. Réunis sous la bannière de la COSI-BÉNIN de Noël Chadaré, les membres de cette coalition ont mouillé les maillots lors des élections pour s’offrir plus de place au ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. Ainsi, ils ont pris le devant avec 56,18% de suffrage contre 31,64% de l’AUBE NOUVELLE et 12,19% du SYNECLOS. Au terme des élections, le coordonnateur de la Coalition des Syndicats des Travailleurs Pierre Paul YEDEMEY a salué l’engagement de tous les militants, pour leur sens du sacrifice et pour leur bravoure. « Pendant deux semaines, vous avez parcouru monts et vallées pour défendre la cause de la COSYNTRA MESTFP. La victoire sans appel de votre coalition, de notre coalition, sortie 1ère de cette rude compétition avec un pourcentage 56, 18% des suffrages exprimés en est le couronnement. Soyez-en remerciés », dit-il. Le coordonnateur de la COSYNTRA-Bénin, Paul YEDEMEY n’a pas manqué de remercier le SG Confédéral, CHADARE Noël qui, « malgré ses multiples occupations et ses nombreuses contraintes d’ordre professionnel, est allé sur le terrain et a véritablement mouillé le maillot. Cette victoire lui est spécialement dédiée». Il invite ainsi les militants à divers niveaux de s’unir davantage afin de relever les multiples défis du sous-secteur. « Nous avons l’assurance que votre soutien, comme par le passé, ne nous fera pas défaut », a-t-il fait savoir.