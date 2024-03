Commercialisation des résultats de recherche: L’Uac engage des réflexions en vue d’impacter le développement social

Visits: 6

A l’instar d’autres institutions académiques africaines, l’Université d’Abomey-Calavi s’aligne sur la dynamique internationale axée sur la recherche et l’innovation responsables. Cet engagement démontre de l’exécution des projets RVRI et VaBRINOV issus du programme de Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation en Afrique de l’Ouest (VaRRIWA). Après deux ans de mis en œuvre, un atelier de partage des résultats s’est tenu le vendredi 22 mars 2024 à l’amphi Etisalat.

Le présidium de l’ouverture de l’atelier

Transformer les résultats de recherche en des opportunités tangibles qui répondent aux besoins de la société. C’est le but de ces réflexions qui ont eu lieu à la faveur de l’atelier de partage des résultats des projets RVRI et VaBRINOV à l’Université d’Abomey-Calavi. L’atelier a réuni les responsables des établissements de formation et directeurs des écoles doctorales. En effet, lancés le 15 juin 2022, les projets RVRI et VaBRINOV visent la valorisation socio-économique des résultats de la recherche et de l’innovation produits à l’UAC et exécutés par la Faculté des sciences agronomiques (FSA) et le vice-rectorat chargé de la recherche universitaire et la Fondation UAC/Startup Valley. « Nous avons formé plus de 300 personnes de façon ponctuelle en tout ce qui a rapport à la commercialisation et l’élévation. Certains étudiants ont été accompagnés pour aller à l’OAPI pour pouvoir s’installer à leurs propres comptes », a fait savoir le Professeur Adam Ahanchedé dans sa présentation. Ainsi, le projet VaBRINOV a permis d’analyser et de comprendre le manque d’intérêt des chercheurs pour la valorisation socioéconomique de leurs résultats de recherche dont la non appropriation des procédures de protection, le manque d’impulsion institutionnelle pour l’usage des droits de propriété intellectuelle (DPI), les relations entre structure de recherche et institut de la propriété intellectuelle.

Le présidium des travaux dirigé par le Professeur Mohamed Gibigayé

A en croire le vice-recteur, Professeur Aliou Saidou, le projet RVRI a permis la création de 12 startups dont 40% de femmes suivi d’appui financiers pour chacun d’eux; la formation de 15 chercheurs innovateurs dont 4 femmes sur les droits de propriété intellectuelle ; l’élaboration de 6 plans d’affaire ; l’actualisation de 6 plan d’affaire ; la soumission de 14 innovations à l’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) pour l’obtention du brevet etc. Au nom du recteur empêché, la vice-rectrice Nelly Kelome a précisé, dans son allocution, que l’ambition « est de placer nos universités et instituts de recherche dans cette dynamique globale et se positionner comme des acteurs clés dans le paysage international de l’innovation et de la recherche et du développement du Bénin ». Le doyen de la FSA, Professeur Bonaventure Ahohuendo s’est réjoui de la participation à cette activité des chefs d’établissements. Il souhaite que désormais les résultats des recherches puissent réellement impacter le développement social. Occasion pour les participants de discuter des réels problèmes qui handicapent la valorisation des résultats de recherche à l’Uac. Il faut dire que les travaux ont été présidés par le Directeur de l’école des sciences d’ingénieur de l’UAC, Professeur Mohamed Gibigayé.

Alban TCHALLA