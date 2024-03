Techniques et outils de collecte de données: L’ONG ‘’Cohésion Sociale et Développement’’ outille les étudiants et chercheurs

Visits: 6

Dans l’optique de renforcer les capacités des étudiants, assistants de recherche et animateurs de projet sur les techniques et outils de collectes de données afin de les rendre plus compétitifs sur le marché de l’emploi, il s’est tenu un atelier de renforcement de capacité le vendredi 29 mars 2024. C’est une initiative de l’ONG Cohésion Sociale et Développement qui a eu lieu dans l’amphi Etisalat de l’Université d’Abomey-Calavi en présence du Directeur Exécutif de l’ONG, Dr Abdoulaye OUMONROU.

Dr Abdoulaye OUMONROU, Directeur Exécutif de l’ONG

Au total, quatre modules de formation ont meublé cet atelier à savoir : la pratique de terrain en sciences sociales, les techniques et outils de collecte de données, la synthèse des données de terrain et l’éthique et la déontologie de la recherche. Selon le consultant Djibrila KARIM YOUSSAO qui a animé le module sur la pratique de terrain en sciences sociales, elle implique une immersion directe de chercheurs dans le champ d’étude pour observer le terrain. « C’est une expérience unique et enrichissante pour les étudiants en sciences sociales. Cette expérience permet également de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de développer les compétences », fait-il savoir. Il a abordé avec les participants les étapes de recherche de terrain et les différentes méthodes de la pratique du terrain. S’agissant du module pourtant sur ‘’l’éthique, techniques et outils de collecte des données’’, il a été développé par Roger Kounakou, Sociologue et Anthropologue. Selon ses explications, l’éthique, les techniques et les outils de collecte des données sont des éléments importants dans la recherche sur le terrain en sociologie et anthropologie. L’éthique concerne les principes et les normes de conduite qui guident les chercheurs lors de la collecte des données. Cela inclut le respect des droits et de la confidentialité des participants, l’obtention du consentement éclairé, et la transparence dans la communication des résultats. Les techniques de collecte des données font référence aux méthodes utilisées pour recueillir des informations sur le terrain. Cela peut inclure des entretiens, des observations, des questionnaires, des enquêtes, des analyses de documents, etc.

Photo de famille des participants avec les formateurs au terme de l’atelier

Pour sa part, Dr Kassim ASSOUMA le déroulement de l’enquête du terrain, qui a prise en compte la méthode de production de données sur le terrain, ses avantages de la pratique du terrain, le déroulement du terrain, ses défis et considérations. Enfin, pour ce qui est de la synthèse, Dr MODIBO Talata Souleymane fait savoir qu’elle peut être chronologique et thématique. La Synthèse peut être chronologique lorsqu’il s’agit d’analyser le parcours par exemple. Peut-être aussi analyser de manière thématique quand l’objectif est de mettre en évidence des thèmes. Cette formation, faut-il le préciser, a été interactive et permet de contribuer aux enseignements reçus dans les amphithéâtres.