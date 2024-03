JIF édition 2024: La SoBeSA rend un vibrant hommage aux femmes

Visits: 10

Prof. Roch Houngnihin, président de la SoBeSA

A l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le Bureau exécutif national (BEN) de la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSA) souhaite une bonne célébration à toutes les sociologues et anthropologues du Bénin. Dans un communiqué signé le vendredi 8 mars 2024 du président, Professeur Roch Houngnihin, la société adresse ses vives félicitations à toutes les femmes qui se battent au quotidien pour assurer le bonheur de la famille au Bénin et créer l’humanité dans le monde. Aussi, la SoBeSA rend un vibrant hommage à chacune d’elle. Il faut rappeler que la SoBeSA a pour but d’élever et de maintenir les potentialités intellectuelles et professionnelles des membres par la publication de résultats de recherches dans tous les domaines d’activités relevant de ses compétences et de rendre les membres plus efficaces dans leurs milieux de travail. A ce titre, elle a pour objectif de faire connaître au public les disciplines et leur importance dans le développement des différents secteurs de la vie sociale, économique, politique et culturelle du Bénin. La SoBeSA admet comme moyens d’action, toute initiative pouvant concourir à la mise en application de ses statuts y compris l’organisation des formations, des publications, des conférences-débats, des sessions d’études/colloques, des recherches-actions et développement et des stages de spécialisation et de mise à niveau etc.