Modification du code électoral: « La Cour ne peut pas limiter les députés dans leur pouvoir de légiférer », selon l’He Gbénonchi

Le député Gérard Gbénonchi

Face aux inquiétudes liées à la relecture du code électoral vis-à-vis de la décision de la Cour, le député Gérard GBÉNONCHI, Secrétaire Général de l’Union Progressiste le Renouveau pense que l’Assemblée nationale est dans ses responsabilités. Il l’a fait savoir lors d’un entretien sur Reporter Bénin Monde. Selon ses explications, le pouvoir de légiférer appartient aux députés. « La Cour ne peut pas limiter les députés dans leur pouvoir de légiférer. L’essentiel pour la Cour, c’est de voir que ses deux points ont été corrigés », a-t-il laissé entendre. Le Secrétaire Général de l’UP le Renouveau soutient également que la Cour n’a pas fixé le délai et n’a non plus donné une orientation au parlement. Mais, elle a ordonné de corriger le code pour réparer l’égalité entre les parrains sur deux points. « L’Assemblée nationale peut légiférer sur 100 points. L’essentiel, c’est que la Cour voit que l’Assemblée a solutionné ses deux points. Nous sommes allés au-delà des deux indications faites par la Cour parce que nous-même à notre niveau bien avant la décision, nous avions fait des réflexions. La CENA nous a saisi sur un mémorandum », a justifié le député avant de dire que des innovations majeures ont été apportées dans le nouveau code. « Le taux de suffrages de 10% est étendu à chaque circonscription et porté à 20%. A défaut, un accord de gouvernance ou parlementaire devrait être trouvé entre les partis. Il n’y a pas d’exclusion. Les lois sont d’application générale », souligne le parlementaire. Au cours de cet entretien, il a précisé que même si la révision de la constitution aboutissait, le code fera aussi l’objet de modification. « Que la révision de la constitution devrait aboutir ou pas, on devrait revenir au code pour le toiletter. Ce n’est pas un subterfuge. Il n’y avait aucun agenda caché », note-t-il.

Alban TCHALLA