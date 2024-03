Après le vote à l’Assemblée nationale: FCBE réclame la relecture du code électoral et lance un appel à Talon

Visits: 12

Paul Hounkpè, Secrétaire Exécutif du parti

Le parti FCBE félicite leur courage et leur détermination à défendre les principes fondamentaux de notre constitution. « Le rejet de cette révision de la constitution est une victoire pour le peuple, qui a exprimé son opposition à une modification opportuniste et non consensuelle de la loi fondamentale », lit-on dans la déclaration. Quant aux modifications apportées au code électoral, la FCBE invite le président de la République à demander avant toute promulgation, une seconde lecture et à la Cour constitutionnelle de rejeter le code modifié.

FCBE

DÉCLARATION DE PRESSE

REJET DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

1- du rejet de la révision de la constitution

Dans la nuit du vendredi 1er au samedi 02 mars 2024, par 71 voix pour, 35 contre et 02 abstentions, les députés de la 9ème législature ont rejeté l’étude de la proposition de loi portant révision de la constitution. Ce faisant, ils ont empêché une nouvelle révision opportuniste et non consensuelle de la loi fondamentale de notre pays.

Le parti FCBE se réjouit de ce rejet qui est conforme à sa position sur le sujet et à la volonté du peuple

VOTE DU NOUVEAU CODE ÉLECTORAL

2- du vote du nouveau code électoral

Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2024, par 79 voix pour, 28 contre et 01 abstention, les députés ont adopté un nouveau code électoral devant régir les élections générales de 2026.

Les premières informations recueillies après ce vote ne sont pas de nature à garantir des élections libres, inclusives et transparentes, ni à préserver la paix et la cohésion nationale.

En effet, au lendemain des élections législatives de janvier 2023 et tirant leçon de ce qui se passe depuis 2019 dans le cadre de l’organisation des élections, le Parti FCBE avait très tôt tiré sur la sonnette d’alarme en invitant les institutions impliquées dans l’organisation des élections à prendre des dispositions pour des élections inclusives, crédibles, transparente et pacifiques en 2026. Ceci devait passer par la correction des lois à polémique, sources de contestations et de troubles. Pour y arriver, le Parti FCBE à l’instar de plusieurs autres formations politiques et des organisations de la société civile, a fait des propositions de corrections à qui de droit qui n’ont pas été prises en compte.

Au lendemain du vote de ce code électoral, en dehors des deux partis du pouvoir qui s’en sont réjouis, c’est la consternation et la désolation totale au sein de la classe politique, de la société civile et de la population. En effet, le code électoral nouvellement voté aggrave l’exclusion et ne garantit ni la transparence, ni la liberté, ni la crédibilité des élections générales de 2026.

Face à cette situation qui menace l’équité, la paix et la cohésion nationale, le Parti FCBE invite le Président de la République à demander avant toute promulgation, une seconde lecture dudit code. Quant à la Cour constitutionnelle, le Parti FCBE invite les sept sages à purement et simplement le rejeter ce code.

Pour terminer, le Parti FCBE lance un appel pressant à toutes les formations politiques qui ne se retrouvent pas à travers ce code à se mettre ensemble pour barrer la route à l’imposture, défendre les intérêts du peuple, sauver le pays et sa démocratie.

Fait à Cotonou, le vendredi 8 mars 2024