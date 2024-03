Wilfried Houngbédji sur la démolition de maison à Togbin:  « Il n’y a pas eu de méconnaissance de droits d’un citoyen »

Visits: 0

Wilfried Léandre Houngbédji

Reçu sur Canal 3 Bénin, le dimanche 3 mars 2024, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est prononcé sur le scandale créé par un huissier de justice, victime d’une expropriation à Togbin. Selon le porte-parole du gouvernement, « passée l’émotion, il n’y a été point question de sauvagerie ou de méconnaissance de droits d’un citoyen ». Pour lui, l’Etat a pris la décision de réintégrer la zone dans le périmètre du projet de développement de la route des pêches, ce qui occasionne la déclaration d’utilité publique et les expropriations. Toutefois, selon Wilfried Houngbédji, quand il y a expropriation, il doit y avoir un préalable et juste dédommagement. « Ce que la loi a prescrit, les services compétents de l’Etat ont engagé les procédures nécessaires pour recenser toutes les personnes affectées par le projet, leur demandant de participer à la démarche qui doit aboutir au dédommagement des uns et des autres », a-t-il précisé. Mais certains n’ont pas participé à la démarche selon Wilfried Houngbédji et ont essayé de faire du dilatoire, de la résistance parce que c’est une zone qui les intéresse, et ceci malgré le communiqué du ministre du cadre de vie qui a donné un délai supplémentaires aux derniers occupants. Le porte-parole reconnait donc que certains n’ont pas pris leur argent de dédommagement, pas parce que l’Etat n’a pas mis à disposition ou que l’administration n’a pas organisé le dédommagement comme prescrit par la loi. Et d’après lui, les personnes concernées sont responsables de leurs actes. Toutefois, le porte-parole rassure que l’argent qui leur est dû, a été consigné dans la caisse des dépôts et consignations, de sorte que si les concernées font les formalités nécessaires, le processus de dédommagement se mettra en branle et les sous seront versés sur leur compte. « Vous ne pouvez par dire que vous n’avez pas reçu l’argent si vous n’aviez pas fait les formalités subséquentes afin d’être payé », dit-il.

Pour le porte-parole du gouvernement, le montant pour le dédommagement est fixé en fonction de la maison, les équipements utilisés à l’extérieur comme à l’intérieur, et tout autres accessoires de construction, ceci en présence du propriétaire. Selon lui, l’objectif n’est pas de causer du tort aux concitoyens. « Il y a une valeur affective.On le sait, de sorte que s’il n’y avait pas de nécessité, personne n’aurait faire cela. C’est parce que nous croyons que c’est bon pour notre pays, pour notre ville, au regard de l’envergure que nous donnons à notre programme », a fait savoir Wilfried Houngbédji. En ce qui concerne l’huissier de justice, le porte-parole a notifié que s’il fait les diligences, il rentrera en possession de son argent de dédommagement. Pour lui, il n’y a pas deux poids deux mesures, c’est se soumettre à la procédure.