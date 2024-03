Université d’Abomey-Calavi: La nation rend un dernier hommage à Paulin Hountondji

Visits: 0

Professeur émérite, Enseignant de philosophie dans les universités africaines et étrangères, Paulin Hountondji est décédé le 02 février 2024 dans sa 82è année. A l’occasion de son inhumation, la communauté universitaire nationale et internationale ainsi que les politiques ont rendu un hommage mérité à un bâtisseur de la philosophie africaine. La cérémonie a eu lieu le vendredi 1er mars 2024, dans l’amphi Idriss Déby Itno de l’Uac en présence d’éminents enseignants, d’illustres personnalités, ministres, amis, parents ainsi que des étudiants.

Qui est Paulin Hountondji : Philosophe des temps modernes, le Professeur Hountondji n’a pas vécu inutilement. Très reconnu pour son souci du développement et de la pensée africaine, le regretté professeur quitte ses pairs avec une expérience partagée qui sera à jamais gravée dans leur mémoire. Né le 11 avril 1942 à Treichville (Côte d’lvoire), Paulin Hountondji eut une longue carrière pluri sectorielle, en Afrique, en Europe et en Amérique. Il fut par exemple Assistant, puis Maître-assistant à la Faculté des Lettres de Besançon (France) : 1967 – 1970, Professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Lovanium, Kinshasa : 1970 – 1971, Professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres, Université Nationale du Zaire, Campus de Lubumbashi (1971 – 1972) etc. Il fit ses Etudes primaires à Savề et à Sakété, au Dahomey, actuel Bénin, et obtint le CEPE en 1953. Il entra au Lycée Victor Ballot de Porto-Novo pour les Etudes secondaires de 1946 à 1960 avec l’obtention du BEPC en 1957, la 1ère partie du Baccalauréat en 1959, (mention Bien) et la 2ème partie du Baccalauréat en1960, (mention Assez Bien). Il entra ensuite en Classes préparatoires aux grandes écoles, au Lycée Henri IV à Paris de 1960 à 1963. Il est Admis au concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure en 1963. Les Etudes supérieures et la formation à la recherche ont été suivies: la Sorbonne (1960-1967); l’Ecole Normale Supérieure de Paris, Rue d’Ulm (1963-1967) à l’Université de Paris X – Nanterre.

Les ministres du gouvernement et vue partielle des personnalités à la cérémonie

Des hommages au plan national, régional et international : Animé d’un sentiment de chagrin après avoir appris la disparition de celui que son engagement en faveur de la recherche et de la science n’est plus à démontrer, la Doyenne Monique Ouassa Kouaro, le recteur de l’Uac, Félicien Avlessi, le président de l’Ansalb, Professeur Nazaire Padonou, la ministre de l’Enseignement supérieur Eléonore Yayi ont témoigné des valeurs et de l’esprit du travail qui le caractérisent. Plus qu’un simple enseignant, le Professeur Hountondji est une célébrité puisque la grandeur humaine qu’il incarnait a marqué son entourage au plan politique. Deux fois ministres et président du Conseil national de l’éducation, l’illustre disparu a reçu les à Dieu de Boni Yayi, de Nicéphore Soglo dont le discours a été prononcé par le Prof. François Abiola, du ministre Jean Michel Abimbola, de Sacca Lafia etc. Académicien de haut rang, les représentants du CAMES, de l’Académie des sciences et techniques du Sénégal, de la communauté scientifique du Gabon et de Lomé, du Centre africain des hautes études, de la SoBéphie ainsi que les enseignants venus des universités des autres pays voisins se sont succédés au pupitre pour saluer la mémoire de ce grand homme des lettres.

Les enseignants et collègues de l’Académie Ansalb

Entre les lignes : Paulin Hountondji est également un homme de foi et de justice. Son parcours et son attachement à la communauté religieuse prostate a été inspirante. Jusqu’à sa mort, le Professeur Hountondji est le président du Réseau des Laïcs pour la Réhabilitation de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin. Ancien camarade de lycée, collègue enseignant et pour avoir fait chemin ensemble au sein de de l’Eglise Protestante, le professeur John Ighé a déclaré : « c’est un homme extrêmement honnête. Paulin a toujours pris le côté des leaders pour que triomphe la justice ». Il faut préciser que trois ministres du gouvernement étaient à la cérémonie, des anciens ministres également ainsi que Me Robert Dossou. La famille du Professeur Hountondji se dit honorée de ces hommages. Les enfants se sont engagés à poursuivre en mettant en place une fondation pour lutter contre la pauvreté.

Alban TCHALLA