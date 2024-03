Remobilisation des militants à la base: Le Bloc Républicain  draine du monde à Pérérè

Visits: 7

Sous le leadership du député Barthélémy Kassa, vice-président du parti Bloc Républicain, le gong de la mobilisation a résonné en direction d’une impressionnante foule mobilisée à Guinagourou dans la commune de Pèrèrè.

Ce que vous devriez savoir : A l’occasion de la retrouvaille des peuples de l’Atacora-Donga vivant dans la commune de Pèrèrè, une forte délégation du parti Bloc Républicain est allé jusqu’à Guinagourou, l’un des six arrondissements de la commune de Pèrèrè dans le département du Borgou au Bénin, pour témoigner de sa fraternité à cette communauté. Conduite par le 1er vice-président du parti BR et vice-président à l’Assemblée nationale, l’he Barthélémy D. Kassa, cette forte délégation qui comprenait également le président du groupe parlementaire Bloc Républicain, l’honorable Assan SEIBOU a été chaleureusement accueillie par une foule compacte sur la cour de l’école primaire publique de Guinagourou.

Entre les lignes : Fortement mobilisée en effet, la communauté des peuples de l’Atacora-Donga vivant dans la commune de Pèrèrè a fait le déplacement de ce samedi 02 mars 2024, pour célébrer avec faste sa fête de retrouvaille. Toutes les couches de la société, notamment les chefs traditionnels et têtes couronnées de la localité, jeunes, femmes, vieux, élus locaux ont tous fait le déplacement à l’appel du comité d’organisation de cette retrouvaille.

Conscients de leur poids démographique dans cette région, ces peuples se sont réunis autour de cette fête pour célébrer la fraternité mais aussi pour faire passer des messages forts liés à leur engagement à lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes. Ils entendent favoriser la cohésion sociale en vue d’une cohabitation pacifique, promouvoir une classe politique unie et forte au service des populations et de l’unité nationale, renforcer les acquis démocratiques, combattre la politique antipatriotique etc.

Que disent les acteurs : Heureux de la mobilisation jusqu’au plus haut niveau, le Coordonnateur Communal du parti Bloc Républicain s’est félicité de l’engagement du président du parti, le ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, leur frère vice-président, l’he Barthélémy Kassa et des autres dans les idéaux du Bloc Républicain dont ils sont responsables. Après avoir adressé leurs doléances, les populations de cette communauté disent avoir confiance au leadership de terrain des dirigeants du Bloc Républicain pour l’inclusion.

« Notre pays travaille pour l’inclusion et la cohésion des peuples », a rassuré le président du groupe parlementaire Bloc Républicain l’he Assan Seibou. Impressionné par l’immense foule qui a pris d’assaut les lieux, le député SEIBOU Assan a félicité son collègue Barthélémy Kassa pour avoir gagné le pari de la modification d’une foule humaine en plein soleil. Le président du groupe parlementaire Bloc Républicain n’a pas caché sa surprise : « J’étais la fois derrière à Goro à une fête semblable et je pu dire avec certitude que le monde que je vois ici est vraiment compacte ». Devant cette forte composante de la communauté des ressortissants des peuples de l’Atacora Donga à Pèrèrè, l’he Seibou a appelé à une réelle cohésion au sein des membres de cette communauté et à la culture de la paix afin que les problèmes soulevés soient solutionnés; « Si vous écartez un brin de balaie, vous pouvez le casser facilement. Mais ensemble, vous ne pouvez pas », note-t-il dans son intervention.

Lorsque le vice-président de l’Assemblée nationale s’avance, la foule s’exclame pour saluer le leadership de l’honorable député Kassa Barthélémy. Portant le message du président du Bloc Républicain, le député Kassa arrangé la foule avant de passer les deux messages dont il est porteur. Il s’agit, dévoile, de l’appel à la mobilisation de cette communauté et le travail d’enracinement du BR en leur sein. « Nous vous invitons tous à être sur le cheval blanc cabré conduit par le camarade Abdoulaye Bio Tchané. De faire la même chose dans vos villes d’origine à Matéri, Kobly, Natitingou, Toucountouna, Copargo, Ouaké, Djougou, Bassila etc », a-t-il dit. Son message est aussi allé à l’endroit des élus BR de la localité qui doivent travailler pour les mobiliser et écouter leurs besoins. Car, annonce le vice-président du parti, bientôt, une structure de masse sera installée pour être le bras opérationnel des structures déconcentrées du parti.