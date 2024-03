Visits: 0

Malgré le rejet de la proposition de la loi portant révision de la constitution par ses collègues le vendredi 1er mars 2024, Assan Seïbou, initiateur de ladite proposition estime que c’est une victoire personnelle. Il l’a fait savoir sur l’émission 5/7 matin de l’Ortb le lundi 4 mars 2024. En effet, la proposition de loi portant révision de la Constitution introduite par le député Assan Seïbou, président du groupe parlementaire Bloc Républicain n’a pas été prise en considération ce mardi 1er mars 2026. Elle a été rejetée par 71 voix pour, 35 contre et 02 abstentions. Au cours de l’émission, le député a félicité tous les parlementaires et ainsi que tous ceux qui ont porté un intérêt à sa proposition qui d’ailleurs a suscité autant de débat dans l’opinion publique. « Je tiens à saluer et remercier et féliciter même tous les 109 députés de l’assemblée nationale pour avoir fait le fait le devoir de ce que j’ai demandé, c’est à dire une proposition pour que chacun s’y penche et dire ce qu’il pense. Je salue la position des uns et des autres. Je prends acte », dit-il. Pour lui, ce n’est pas un échec mais plutôt un succès puisqu’à l’entendre, plus de la moitié des parlementaires a adhéré à son idée. « L’issu du vote m’importe peu. Ce qui m’importe est de savoir si j’ai réfléchi dans le bon sens », a-t-il fait savoir. A le croire, c’est déjà une satisfaction que 71 députés trouvent de l’intérêt dans le document et soient pour que l’examen soit fait. Selon Assan Séibou, tout serait déjà arrêté quand le chef de l’Etat et les députés du parti Les Démocrates ont marqué leur refus face à la révision. « C’est une des rares fois que pour un enjeu important, une proposition de loi que j’ai porté moi seul, a eu des adhésions. J’ai eu 71 députés sur les 109 qui ont quand même trouvé opportun d’étudier cette proposition. Donc je ne prends pas cela comme un échec. 35 ont refusé, mais 71 ont accepté. Même si nous n’avons pas pu atteindre le nombre requis. Dans une autre constitution, c’était 2/3. Mais nous avons largement dépassé les 2/3. Donc j’estime que c’est une victoire personnelle », a-t-il fait savoir. Au cours de l’émission, le président du groupe parlementaire du parti Bloc Républicain a une fois encore rappelé qu’il a consulté non seulement ses collègues du parti, les membres du parti UPR, les différents responsables des partis politiques. A le croire, sa proposition n’est pas opportuniste parce qu’elle n’avantage ou ne désavantage aucun parti politique, ni même l’exécutif. Des propos que trouve suspect l’honorable Habib Worou koubou du parti Les Démocrates, également présent sur l’émission. Le député de l’opposition, dit ne pas être convaincu de ce que son collègue Assan Séibou s’est levé « un beau matin pour porter la révision de la constitution ». Pour lui, cette proposition est dépourvue de quelques motifs dans le fond comme dans la forme. Il a également noté que l’opposition n’est pas convaincue de l’inversement de l’ordre des élections. D’ailleurs, dit-il, ce n’est pas le moment de parler d’une révision de la constitution et donc ce rejet de la proposition est salutaire.

Extrait de la réaction du député Assan SEIBOU initiateur de la proposition de loi portant révision

“Avant tout propos, je tiens à saluer et remercier et féliciter même tous les 109 députés de l’assemblée nationale pour avoir fait le fait le devoir de ce que j’ai demandé, c’est à dire une proposition pour que chacun s’y penche et dire ce qu’il pense. Je salue la position des uns et des autres. Je prends acte. D’entrée, je l’avais dis sur ce plateau ici. L’issue du vote m’importe peu. Ce qui m’importe c’est de voir si j’ai réfléchi dans le bon sens. Est ce que c’est bon et dire si c’est acceptable. Mon appréciation du vote de vendredi, ce n’est pas ce que tout le monde pourrait attendre. Mais j’ai une appréciation personnelle de ma démarche, de ma demande formulée à l’endroit de mes collègues et de la réaction que chacun a eue. Je le lis de ma position et je dis que j’ai une réaction positive. Parce que c’est une des rares fois que pour un enjeu important, une proposition de loi que j’ai porté moi seul, a eu des adhésions. J’ai eu 71 députés sur les 109 qui ont quand même trouvé opportun d’étudier cette proposition. Donc je ne prends pas cela comme un échec. 35 ont refusé, mais 71 ont accepté. Même si nous n’avons pas pu atteindre le nombre requis. Dans une autre constitution, c’était 2/3. Mais nous avons largement dépassé les 2/3. Donc j’estime que c’est une victoire personnelle. Parce que j’aurais pu être le seul à soutenir mon initiative. Que 71 députés acceptent, je crois que je dois tirer une satisfaction morale et je suis vraiment satisfait. C’est cela que je suis venu exprimer. Ma lecture, quand je déposais, c’est que je savais bien les enjeux. Donc, le rejet est une éventualité que je savais. Et je l’ai dit sur ce plateau. J’avais dit qu’on ne pouvait jamais arriver à quoi que ce soit si la proposition n’emballe pas l’opposition. Quand on met la mouvance et les autres partis qui soutiennent le Chef de l’État ensembles, ils ne font pas le nombre minimum qu’il faut pour qu’on ait l’acceptabilité. Et pourtant on a eu 71 votes favorable. Donc je remercie tous les députés du fond du cœur pour que ils se soient prononcé, y compris vous tous qui avez participé pour que ce débat devienne une animation de la vie politique. Pendant au moins deux mois , on a tourné ce débat. Comme je l’avais dit, une fois que l’opposition avait dit sa position, on pouvait dire qu’il faut retirer, mais il fallait aller jusqu’au bout parce que je voulais savoir combien parmi les Députés, y compris dans mon camp qui sont d’accord, puisque c’est une proposition personnelle”.