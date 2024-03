Echec de la révision: Moele-Bénin fait des recommandations aux députés pour la relecture du code

Visits: 19

Après l’échec de la révision de la Constitution, le parti Moele-Bénin invite les députés à tenir compte des recommandations de la Cour constitutionnelle pour la modification du code électoral. A travers une déclaration faite le 3 mars 2024, le parti estime que l’heure est grave pour une révision de la constitution. C’est en cela que la formation politique salue le rejet de cette révision. C’est dans cette logique, le parti suggère à la représentation nationale de se conformer à la décision rendue le 4 janvier 2024 par la Cour Constitutionnelle.

RELECTURE DU CODE ELECTORAL : LES RECOMMANDATIONS DU PARTI MOELE-BENIN À LA REPRESENTATION NATIONALE

DECLARATION DU BUREAU POLITIQUE NATIONAL

Dans la nuit du 1er au 2 mars 2024, la Représentation Nationale a mis fin au débat sur l’opportunité de la révision de la Constitution, en s’opposant à la recevabilité de la proposition de loi par un vote de rejet. Cet acte, de haute portée politique, honore la 9ème législature qui a su écouter non seulement la voix du peuple, mais également celle du Président de la République dont l’ardent souhait est de s’abstenir, dans le contexte actuel, de toucher à une seule virgule de la Constitution. Le parti MOELE-BÉNIN, qui avait jugé inopportune l’initiative de la révision de la Constitution, se réjouit de ce résultat et félicite l’ensemble des députés pour leur écoute et leur opiniâtreté.

Cependant, MOELE-BENIN estime que l’heure est toujours grave. Car, dès le mardi 5 mars prochain, les députés sont appelés à retourner en plénière pour une relecture du Code électoral conformément à l’invite de la Cour Constitutionnelle dans sa décision rendue le 4 janvier 2024. Dans l’intérêt du pays et du peuple béninois dont vous êtes les représentants, chers députés, nous vous recommandons de suivre strictement la voie indiquée par la Haute Juridiction. Il suffit que vous preniez le temps d’écouter vos mandants et les échos qui parviennent de nos contrées même les plus reculées pour comprendre que c’est le meilleur choix à faire.

Bien qu’étant absent de l’Assemblée Nationale, le parti MOELE-BÉNIN s’est fait le devoir de contribuer à la recherche de solutions idoines pour satisfaire aux exigences de la Cour, en mettant sur la table une série de propositions pertinentes.

Par contre, à la lecture des deux propositions de loi, l’une de l’UP le Renouveau (UPR) et l’autre de Les Démocrates (LD), qui seront soumises au vote, nous avons, tout comme le peuple, quelques raisons de nous inquiéter. À l’analyse de ces deux textes, nous pouvons, sans risque de nous tromper, affirmer que contrairement au diagramme de solutions de MOELE-BÉNIN, ils portent encore des gênes d’exclusion.

En ce qui concerne la proposition de loi portée par le groupe parlementaire Les Démocrates.

Telle que libellée, cette proposition de loi exclut de la présidentielle de 2026, la classe politique non représentée aujourd’hui à l’Assemblée Nationale et dans les Conseils Communaux. Avec cette proposition de loi, 62,21% du corps électoral est réduit au silence dans le choix des duo de candidats à l’élection présidentielle de 2026 (le taux de participation aux élections législatives de 2023 n’étant que 37,79%), leur imposant ainsi les desiderata des seuls partis politiques UPR, BR et LD. Cette proposition de loi présente aussi l’insuffisance d’associer la Cour Constitutionnelle et la Cour Suprême selon le cas à l’organisation des élections en les impliquant dans la proposition de commission d’arrondissement, faisant ainsi d’elles, des institutions juge et partie.

En ce qui concerne la proposition de loi déposée par les élus parlementaires de l’Union Progressiste le Renouveau (UPR)

Cette proposition de loi qui arrange les partis politiques comme MOELE-BENIN absents du Parlement et des Conseils Communaux, affiche tout de même un caractère exclusif beaucoup plus marqué. À notre entendement, elle peut théoriquement conduire le peuple à donner presque tous les élus (députés comme maires) à un seul camp politique. Dans un cas pareil, il y a le risque qu’une seule famille ou obédience politique s’accapare à elle seule le parrainage. La conséquence est claire, pas de compétition parce que les compétiteurs seront choisis dans le même camp politique pour faire de l’élection présidentielle de 2026 un match amical. Or, la Représentation Nationale a l’impérieux devoir d’éviter à ce peuple ce saut dans l’inconnu en donnant la possibilité à un seul camp de parrainer.

Le chemin tracé par la Cour Constitutionnelle à travers sa décision du 04 janvier 2024

Il faut saluer la décision de la Cour Constitutionnelle qui est une décision préservatrice de la paix en 2026 en offrant l’opportunité à toutes les formations politiques de tous bords, représentées ou non à l’Assemblée Nationale, de participer à l’élection présidentielle de 2026. En suivant l’invite de la Cour Constitutionnelle, l’occasion sera donnée au peuple électeur, notamment aux 62,21% d’abstentionnistes de 2023, de décider oui ou non de la présence des partis politiques ne disposant actuellement pas d’élus, sur la liste des duo de candidats à l’élection présidentielle de 2026.

Eu égard à ce qui précède, MOELE-BENIN invite les députés à s’en tenir stricto sensu à l’esprit de la décision de la Haute Juridiction pour une mise à jour sans faille du Code électoral, et ceci sans calculs politiciens ou politiques. En relisant le Code électoral dans l’esprit de la décision de la Cour Constitutionnelle, non seulement les partis politiques UPR, BR et Les Démocrates seront présents à l’élection présidentielle de 2026 s’ils le veulent, mais aussi, l’occasion sera donnée aux partis politiques ne disposant pas d’élus-parrains, d’aller au-devant du peuple à travers les élections communales de 2026 pour solliciter des élus-parrains.

Que retenir de l’esprit de la décision de la Cour Constitutionnelle ?

Les députés-parrains sont ceux de la 9ème législature Ce qui rend possible la présence de la mouvance et de l’opposition parlementaires actuelles sur la ligne de départ de l’élection présidentielle de 2026. Ceci permettra aussi à la CENA de disposer suffisamment de temps pour ne pas bâcler l’organisation de la présidentielle 2026 en raison d’une réduction du délai de 50 jours entre la date limite du dépôt des dossiers de candidature et le démarrage de la campagne électorale.

b. les maires-parrains sont ceux qui seront issus des élections couplées législatives et communales de 2026. Ce qui permet au peuple électeur de décider oui ou non de la présence de la mouvance et de l’opposition non parlementaires actuelles sur la ligne de départ de l’élection présidentielle de 2026.

Recommandations de MOELE-BENIN

Maintenir le 5 février 2026 comme date limite de dépôt des dossiers de candidature à l’élection présidentielle de 2026 pour permettre :

– aux députés de la 9ème législature de parrainer, donc pour assurer la présence de UPR, BR et Les Démocrates sur la ligne de départ pour l’élection présidentielle de 2026 ;

– à la CENA de disposer entièrement des 50 jours entre la date limite du dépôt des dossiers de candidature et celle du démarrage de la campagne électorale pour éviter une organisation bâclée de cette élection.

2. Limiter l’installation des conseils communaux à élire en 2026 et la désignation des maires y correspondants dans la période du 1er au 3 février 2026. Ce faisant, la disposition constitutionnelle d’installation de ces Conseils Communaux entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale (1er au 15 février 2026 pour le cas de 2026) sera bien respectée.

Nous rappelons à toutes fins utiles que la Constitution du 11 décembre 1990 n’a pas prévu de dispositif de parrainage. En clair, nous en sommes encore à l’étape de l’apprentissage, et cela exige de nous beaucoup de flexibilité et de pragmatisme politique. Dans la même veine, nous recommandons à la Représentation Nationale de saisir cette opportunité offerte par la Cour Constitutionnelle pour extirper du Code électoral les tares flagrants, notamment la durée d’un an de résidence qui exclut nos compatriotes de la diaspora des joutes législatives. Il importe également que les députés accordent une bienveillante attention à l’allègement des pièces à fournir dans la constitution du dossier de candidature en soustrayant de la liste les pièces redondantes ainsi que celles polémistes telles que le quitus fiscal, le certificat de résidence, etc., dont la délivrance a toujours été source de tension.

Nous lançons, par ce canal, un vibrant appel aux députés de tous bords, car ils ont entre leurs mains l’avenir et le devenir de tout un peuple, celui qui les a mandatés en leur confiant sa destinée. Chers députés, ne l’oubliez jamais, vous avez le devoir d’écouter vos mandants, et d’emprunter le chemin indiqué par le peuple. Quoi qu’il en soit ! Aucune position politique n’étant éternelle, évitez de tailler les lois sur mesure pour ne pas en subir demain quand la roue va tourner.

Fait à Cotonou, le 3 mars 2024