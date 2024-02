Niger: La CEDEAO annonce la levée de trois sanctions

Visits: 0

Réunis en sommet extraordinaire le samedi 24 février 2024 à Abudja, les chefs d’État de la CEDEAO ont décidé de lever « avec effet immédiat », une partie des sanctions contre le Niger. Cette décision annoncée par le président de la Commission de l’organisation Omar Touray, concerne les sanctions économiques, la fermeture des frontières et le survol de l’espace aérien du Niger. En effet, les sanctions avaient été prises après la prise de pouvoir par les militaires qui ont renversé le 26 juillet 2023, le pouvoir du président Mohamed Bazoum. Sept mois après les sanctions et pour des raisons humanitaires, les chefs d’État de l’organisation ont décidé de lever les sanctions qui touchent directement les populations. A ce sommet extraordinaire, huit chefs d’État étaient présents. Il s’agit des chefs d’État du Togo, du Bénin, du Ghana, de la Sierra Leone, du Sénégal, de la Guinée Bissau, du Nigéria et de la Côte d’Ivoire. Il faut préciser qu’une semaine avant ce sommet, le seul père fondateur survivant de la CEDEAO et ancien chef d’État nigérian, le général Yakubu Gowon a adressé une lettre ouverte aux chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO en les exhortant à lever les sanctions contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il a également invité les trois pays à revenir sur leur décision de quitter l’organisation.

Alban TCHALLA