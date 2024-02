Préparatifs des Jeux africains Accra 2024 : Les Guépards U20 s’activent toujours

Visits: 0

Les Guépards U20 en préparation

Ils viennent de boucler leur deuxième semaine de stage de préparation. Eux, ce sont les Guépards U20 qui affûtent leurs armes pour aller défendre les couleurs nationales aux 13e jeux africains à Accra (Ghana). Et après une première semaine qui a servi de mise en place, Mathias Déguénon, dans le souci de mettre une équipe compétitive en place, a profité de la deuxième pour évaluer son groupe.

Ceci à travers 3 matchs tests au lieu de 2 prévus initialement. Le premier de ces rendez-vous où tous les joueurs convoqués ont été passés en revue, a eu lieu le mercredi 21 février. Les U20 avaient eu pour sparring-partner l’équipe de Adjidja qui prépare activement la Ligue Pro Suite. Dans ce match où le comportement des jeunes a été observé, les deux équipes ont marqué chacune une fois. Ce qui donne un score final de 1 but partout (1-1). Gael Avocèvou avait ouvert le score en première partie avant que l’équipe des militaires ne rétablisse la parité à 10mn de la fin. Trois jours plus tard, l’équipe des Guépards U20 a joué 2 matchs. Le premier s’est joué tôt le matin face à l’équipe des U18 scolaires qui s’est imposée à elle par le score de 3 buts à 2. Les buts des Juniors portent les signatures de Cyrille Aloya et Saliou Nawas. Le second a eu lieu dans l’après-midi. Il a opposé l’équipe première à Hodio Fc, un autre club du championnat professionnel qui prépare aussi la Ligue Pro Suite. Comme mercredi dernier, c’est Gael a encore ouvert le score, cette fois-ci de la tête sur un centre venu de la gauche, avant que Hodio n’égalise sur penalty. 1-1 ! C’est le score qui a sanctionné ce match. Avec ce dernier résultat, l’équipe fait un bilan de 3 matchs, 2 nuls et 1 défaite. Mais au-delà de ce bilan, on note des enseignements et quelques satisfactions dont celle portant sur les prestations de l’attaquant de Dreams Fc, Gael, auteur de 2 buts en 2 matchs.

A souligner que la dernière semaine de travail démarre ce lundi et permettra au staff technique de réguler tout ce qui a été fait au cours des semaines précédentes afin d’aller défendre dignement les couleurs nationales à Accra. Au cours de cette semaine, l’équipe aura une dernière évaluation, au terme de laquelle des conclusions seront tirées de façon générale sur cette phase de préparation.

Anselme HOUENOUKPO