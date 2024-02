Dragons-As Cotonou 0-2 : Le club de CNSS SPORT SA enchaine bien

Visits: 4

Moubarack Gounou 20 et James Adedoyin après le 2e but

Pour le compte de la 3e journée de la Super Ligue Pro saison 2023-2024, As Cotonou s’est offert les Dragons de l’Ouémé au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. 2-0 est le score qui a sanctionné cette rencontre. Après leur succès 3-0 au stade René Pleven, les joueurs de CNSS SPORT SA avaient des arguments à faire valoir. Il en était de même pour les Dragons qui ont dicté leur loi au champion en titre (Coton Fc) à Ouidah (1-0). Mais, à l’arrivée, ce sont les visiteurs venus de Cotonou qui l’ont emporté. Et pourtant les Wéménous ont été les premiers à tenter d’en découdre avec les jaunes et noirs de Cotonou. Multipliant les assauts dès l’entame du match, ils se sont heurtés à un bloc équipe bien en place et ont vu toutes leurs tentatives enrayées. Mais passé le quart d’heure, ils ont baissé pavillon laissant le soin aux poulains de Bio Richard de se montrer dangereux. Et sur leur première franche incursion, ils ont obtenu un corner. Christian Abiodoun, double passeur lors du succès 3-0 contre le Js Pobè envoie le ballon sur la tête d’un partenaire. Mais Djéri, le gardien de but des Dragons, repousse en direction de Moubarack Gounou qui du plat du pied droit reprend le ballon au fond des filets. Le buteur du 3e but contre la Js Pobè récidive. Menés 1-0, à la 25e minute, les Dragons semblaient avoir encore du temps pour égaliser. Mais rien n’y fit. Refoulés par la défense du club de Cotonou, ils ont décidé de tout donner en deuxième mi-temps. Ainsi, ils se sont rués à l’attaque. Mais, les cotonois campés sur leur position attendant le moment idéal pour porter le coup fatal, vont finir par le réaliser. On jouait la 4e minute du temps additionnel. C’est le moment choisi par Soumaila Hounkpè (passeur décisif) et James Adédoyin (buteur) pour sceller définitivement le sort de la rencontre. Tout est partis d’une attaque mal négociée par les wémènous. Le premier servi rapidement suite à une perte de balle des Dragons a décalé parfaitement James Adédoyin qui marque le 2e but. Avec ce score de 2-0, As Cotonou totalise 6 points+4 en attendant de jouer Dadjè Fc à Aplahoué, le samedi 24 février prochain, pour certainement s’offrir un nouveau succès.

A. H