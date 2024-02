3e journée Super ligue pro 2023-2024 : Loto-Popo décroche une précieuse victoire contre Damissa Fc

Visits: 2

Les Lotoboys célébrant l’ouverture du score

Le public sportif béninois a suivi les matchs de la 3e journée de la Super Ligue Pro, saison 2023-2024. C’était le mercredi 21 février 2024. Et le compte de ladite journée, Loto-Popo, opposé à Damissa Fc a réussi à s’offrir les 3 points. Ceci, grâce à leur victoire (1-0) au terme d’un match rude. En effet, les joueurs de la cité balnéaire, bien organisés pendant les phases défensives, n’ont à aucun moment cédé à la pression du club venu du septentrion. Ils sont restés concentrer sur leur objectif (passer le piège de Damissa FC) afin de rester coller à la tête du classement de cette phase du championnat. Dans ce match, les Lotoboys de Grand-Popo, ont manqué d’ouvrir le score tôt. Lors de la première mi-temps, ils se sont créés la première occasion dès la deuxième minute. Mais, n’ayant pas pu concrétiser cette opportunité précoce, ils ont eu du mal et ont dû se contenter d’un score vierge au terme de cette mi-temps.

De retour de la pause, les Lotoboys remontés se sont montrés plus incisifs. Ils ont assiégé le camp de Damissa Fc qui a fini par rompre à la 60e minute. Sur un coup franc botté par Manimé, Taïwo Olatilu a inscrit le seul but de la partie. Le public du Stade Omnisports de Grand Popo, laissé sur sa faim en première période, exulte jusqu’à célébrer la victoire au terme du match. Car, les joueurs ayant fait le plus dure, ont tout mis en œuvre pour conserver leur avance. Ceci, malgré les assauts offensifs très promoteurs et les coups de pieds arrêtés dangereux des Damissas décidés à revenir au score. 1-0, c’est donc sur ce score en faveur des Lotoboys que Fadel Adéyika a mis un terme à ce match. Avec ce deuxième succès à domicile les verts totalisent 7 points +3 et se logent à la 3e place au classement avant de tenter un autre succès contre Requins Fc, le samedi 24 février 2024. Ce match annoncé compte pour la 4è journée de la Super Ligue Pro.

Anselme HOUENOUKPO