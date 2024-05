Inauguration du centre de créativité pour la jeunesse “UniPod Bénin”: Le PNUD renforce l’écosystème universitaire de l’innovation à l’UAC

Visits: 3

Le Campus d’Abomey Calavi abrite désormais le centre “UniPod Bénin” qui vise à aider les jeunes à exprimer pleinement leur créativité et leurs talents, en donnant vie à leurs projets d’innovation. La ministre de l’Enseignement supérieur, Eléonore Yayi Ladékan, a inauguré le centre le vendredi 3 mai 2024.

Coupure de ruban par la ministre Eélonore Yayi Ladékan

Ce que vous devriez savoir : Pôle Universitaire d’Innovation (en anglais University Innovation Pod), l’’’UniPod Bénin’’ est un espace d’innovation faisant partie de l’initiative dénommée “timbuktoo” du Bureau régional du PNUD pour l’Afrique. C’est l’un des 16 University Innovation Pod (UniPod) en cours d’installation au Mali, Soudan du Sud, Malawi, Rwanda, Ouganda, Mauritanie, Sierra Leone, Togo, Libéria, Lesotho, Guinée, Zambie, Gambie, Burkina Faso, Gabon et au Bénin. Le but visé est de transformer les universités publiques d’Afrique en des espaces d’innovation, d’expérimentation et d’apprentissage accéléré. Les UniPod sont soutenus par un réseau de 08 Hub régionaux orientés sur des thématiques spécifiques.

Ce qu’offre UniPod Bénin : À l’Université d’Abomey-Calavi, un site de plus de 2000m² est dédié à l’’’UniPod Bénin’’. Le bâtiment inauguré dispose de quatre (4) composantes clés à savoir : (i) un espace de coworking ; (ii) un Laboratoire de conception équipé d’ordinateurs avec des logiciels professionnels spécifiques et d’imprimantes 3D pour faciliter les travaux de design industriels, électroniques ; (iii) un MakerSpace, qui rassemble plusieurs ateliers de fabrication disposant d’équipements appropriés et (iv) un Bureau de Transfert de Technologie dont le rôle sera non seulement de protéger l’innovation mais aussi de la mettre sur le marché et/ou de la rapprocher de l’industrie et du secteur privé. Ce qui permettra de dérouler plusieurs programmes et curricula de formation de courtes durées. Ces programmes vont de l’apprentissage à l’innovation à la veille technologique, en passant par l’apprentissage à travers une plateforme technique et des formations intégrées aux curricula de formations existants. L’objectif est d’apporter des solutions innovantes aux besoins prioritaires des communautés dans des secteurs clés comme ceux de l’énergie renouvelable, de l’artisanat, de la technologie, de l’agro-alimentaire, du Cadre de vie et de la mobilité.

Entre les lignes : Après l’inauguration, la ministre de l’Enseignement Supérieur, Eléonore Yayi Ladékan accompagnée de son des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Kérékou ont bien apprécié cette initiative. Ils avaient à leurs côtés le Recteur de l’Université d’Abomey Calavi, Félicien Avléssi, et le Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Bénin, Mohamed Abchir. Cette cérémonie de lancement officiel de l’UniPod Bénin a connu la participation des cadres de divers ministères sectoriels, des universitaires, des partenaires techniques et financiers, des acteurs de l’écosystème de l’innovation et du secteur privé et des représentants d’étudiants des universités publiques et privées du Bénin.

Que disent les acteurs : La ministre de l’Enseignement Supérieur, Eléonore Yayi Ladékan, a félicité le PNUD pour cette initiative dont le but est d’appuyer les jeunes et les innovateurs dans l’accompagnement du processus de développement du Bénin. « L’innovation technologique constitue un moteur de dynamisation, de diversification et de croissance pour les économies, touchant tous les secteurs de la vie économique à travers l’introduction de procédés améliorés, d’outils de pointe, de systèmes automatiques et autres », a-t-elle dit. À l’en croire, le gouvernement est très engagé à hisser le Bénin au rang des pays qui produisent leur propre richesse et en vivent. Mis en place grâce au partenariat entre le PNUD et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l’UniPod Bénin s’intègre parfaitement, dans une dynamique de complémentarité, à l’Université d’Abomey-Calavi, à l’écosystème national et entend renforcer ses collaborations avec tous les acteurs de la formation, de l’entreprenariat et de l’écosystème de l’innovation. « Dans un monde où tout s’accélère, l’innovation s’impose comme un impératif. En contribuant à l’opérationnalisation de UniPod Bénin, le PNUD souhaite mettre à la disposition de la jeunesse béninoise, des ressources et cadres appropriés pour réaliser des produits technologiques innovants, qui n’auront rien à envier à ceux issus des géants mondiaux », a déclaré Aoualé Mohamed Abchir, Représentant Résident du PNUD au Bénin. Pour sa part, le Recteur de l’UAC, Professeur Félicien Avlessi, note que ce centre arrive à point nommé dans la vision de l’UAC. « Sa contribution sera déterminante dans la réalisation de l’ambition de l’innovation technologique et de former les étudiants à s’adapter aux enjeux et de les outiller au plan technologique », a-t-il dit.

Alban TCHALLA