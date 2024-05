Opposition béninoise: Voici ce qui  divise toujours FCBE et le parti Les Démocrates

Visits: 6

Paul Hounkpè

Les querelles hystériques qui ont conduit à l’éclatement de la grande alliance Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) de l’époque et à la naissance du parti Les Démocrates semblent ne plus être les réels points de désaccords aujourd’hui. C’est du passé. Autant FCBE que Les Démocrates, les deux s’accordent à reconnaitre l’existence de l’un et de l’autre et leur appartenance à l’unique famille des opposants. En se retrouvant à la même table, récemment, à une conférence de presse, aux côtés d’autres opposants pour dénoncer l’adoption du code électoral modifié par le parlement, appelant la cour constitutionnelle à ne pas valider le document, le parti de Hounkpè et celui de Yayi n’ont pas tardé à faire taire toutes les polémiques autour des querelles qu’ils entretenaient depuis longtemps. D’aucuns n’ont pas manqué de relever un gros avantage de ce code à controverse, pour avoir réussi à rapprocher deux partis qui s’entredéchiraient.

Il reste que dans l’entourage du Secrétaire exécutif national du parti FCBE, Paul Hounkpè, il n’a jamais été question d’une option de va-t’en guerre contre Les Démocrates. Mais plutôt d’une différence de méthodes de lutte. Pour FCBE, refuser de participer aux élections parce qu’il y a des « lois exclusives » ou même de ne pas se conformer aux nouvelles règles électorales en vigueur est la pire des options à ne pas faire. Hounkpè et les siens disent l’avoir compris très tête en rentrant dans le rang au fort des élections communales et municipales de 2020. « Il est question de ne jamais contribuer à créer l’impasse face à un pouvoir têtu qui ne recule devant rien. A la suite des événements malheureux survenus aux lendemains des législatives de 2019, nous avions pensé qu’il faut changer de fusil d’épaule en nous conformant aux nouvelles règles, mais nous n’avions pas été compris. Ce qui a malheureusement conduit à la démission de notre leader d’alors le président Boni Yayi et par la suite à la naissance du parti Les Démocrates » rapporte un responsable FCBE. Il se réjouit, que par la suite, Les Démocrates aussi ont compris et se sont conformés aux règles en vigueur. D’où leur entrée au parlement en 2023.

Pour FCBE, les questions de liberté publique et de restauration des acquis démocratiques auxquelles, ce parti s’attache solidement le verra toujours s’aligner aux côtés du parti Les Démocrates et autres forces de l’opposition qui mènent les mêmes luttes. Mais il refuse foncièrement de sortir du jeu en créant une impasse qui « ne fera qu’arranger le pouvoir en place ». Les FCBE prennent en exemple le récent cas du Sénégal, pour dire que si le parti Pastef avait martelé que « c’est Sonko ou rien ! », il n’aura pas le pouvoir aujourd’hui, Sonko étant rendu inéligible à tort ou à raison. « Sonko ou rien aurait créé une certaine impasse, mais l’Etat continuerait et même si Macki Sall partait, ce n’est pas un candidat de l’opposition qui succéderait à lui », fait-on constater à FCBE pour en déduire que la politique de « moi ou rien !» n’aidera pas l’opposition béninoise à assurer l’alternance à laquelle, elle aspire tant en 2026.

Christian T.