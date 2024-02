Au sujet de la proposition de révision de la constitution: Azannaï dénonce « un plan rocambolesque » de tripatouillages

Visits: 3

L’ancien ministre de la défense, Candide Azannaï

Dans un texte publié sur Facebook à propos des idées en cours sur la révision de la Constitution, le président du parti Restaurer l’Espoir, Candide Azannaï dénonce et fait savoir que la Cour n’a jamais demandé au moyen de sa décision DCC 20-001 du 04 janvier 2024, une telle révision. Selon ses clarifications, il y a « deux complots de nouveaux tripatouillages de la constitution ». Celui annoncé à deux occasions officielles par le président Louis Vlavonou et celui endossé par Assan Seibou à travers sa proposition. De ce fait, l’opposant pense qu’il est confus dans ce cas d’entendre le président Talon soutenir qu’il n’a jamais demandé une révision constitutionnelle. « Le contenu de la proposition de loi portant révision de la constitution portée par Assan Seibou ruine et discrédite les propos selon lesquels Patrice Talon n’aurait demandé à personne une quelconque révision de la constitution. La facilité avec laquelle Talon a accepté l’idée de réduction avant terme du mandat en cours qu’il exerce expose l’éventualité de dessous inavoués autres que celui d’exclure les députés actuels du complot de parrainage », fait-il savoir. Il s’interroge sur le fait de savoir pourquoi Talon ne veut pas que les députés actuels usent librement du “droit de parrainage 2026. « D’autres intérêts politiques significatifs menacent certainement des députés qui proviennent de l’effectif législatif et politique du pouvoir dit de la rupture même », a-t-il dit. Selon l’opposant, il est envisagé une révision en profondeur de la constitution, une refonte complète de tout le système, qui touchera aux fondamentaux de la République. « Un plan rocambolesque est en perpétration : les classiques parleront d’une purge politique massive qui fera le nettoyage politique en profondeur pour le lit au nouveau système politique. Dans la foulée, il y aura la mise sous tutelle du parrainage, le risque d’une explosion en un éclair du parti dit « Les Démocrates » à défaut de sa mise sous tutelle », a écrit le président de Restaurer l’Espoir.