Sensibilisation sur la bonne citoyenneté à Bantè : L’ACJR et Harry GLODJINON partagent des connaissances avec les élèves et la population

Visits: 56

Le présidium lors du lancement de la conférence débat

Les élèves des établissements publics de Bantè et certains cadres ont suivi une communication sur la citoyenneté. C’était le lundi 19 février 2024, à la maison des jeunes lors de la conférence débat animée par Harry GLODJINON, Expert financier à Paris, président de l’Association Action citoyenne de la jeunesse républicaine (ACJR).

Ce que vous devriez savoir : Faire connaître la conduite à tenir pour réussir et développer sa communauté. C’est ce qu’a entrepris l’association Action citoyenne de la jeunesse républicaine (Acjr) qui a organisé au profit des élèves de Bantè, une conférence débat sur le thème: “La citoyenneté au service du développement personnel et de la communauté”. Cette conférence a eu lieu le lundi 19 février 2024, à la maison des jeunes de Bantè. Elle a été animée par Harry GLODJINON, président de ladite association. Ce cadre en finance et investissement en France, a partagé son expérience, son vécu afin de stimuler l’envie de réussir chez plus de 600 jeunes mobilisés par la coordination locale de ACJR. En effet, Harry GLODJINON, né à Akpassi et ayant grandi à Bantè puis à Cotonou où il a décroché son baccalauréat, ce qui lui a donné l’opportunité de rejoindre la France, a appelé les élèves à se prendre au sérieux dès maintenant. Pour lui, nos comportements d’aujourd’hui peuvent jouer sur l’orientation de notre vie. Ainsi, il leur a indiqué les comportements responsables qui conduisent à une réussite certaine. Ceci après avoir souligné ce qu’est un bon citoyen. Selon lui, c’est une personne qui appartient à un Etat, jouissant des droits et ayant des obligations. Alors, précise-t-il, «avant de réclamer ses droits, il faut faire ses devoirs. Et votre devoir aujourd’hui, chers frères, c’est de commencer en tant qu’élève, à vous fixer des objectifs; à faire de vos études une priorité et de développer des actions citoyennes». A le croire, les élèves doivent apprendre à se mettre ensemble et réfléchir autour de projet commun à impacts sociaux. Car, insiste-t-il, «les actions citoyennes sont des microprojets d’intérêt général réalisés de manière collective. Il peut s’agir de projet d’embellissement de la commune, de participations aux manifestations culturelles, protection de l’environnement ou des actions inter générationnelles». Les élèves sont donc invités par le communicateur à soutenir les causes à impact social ou porteuse de changement ; à faire la promotion des valeurs d’équité et de solidarité; à sensibiliser et éduquer le grand public sur les enjeux sociétaux et toute action qui favorise le développement durable. «Vous devez construire une dynamique collective; travailler à avoir une bonne qualité de relation entre vous; construire une chaîne, un réseau afin de promouvoir le développement collectif. C’est-à-dire que vous devez appartenir à un ensemble comme l’Association de développement de l’Arrondissement de Bantè (ADAB)», a-t-il conseillé.

Le conférencier Harry GLODJINON debout au milieu des participants à la séance

Ce qu’en pensent ces centaines de jeunes mobilisés pour écouter le conférencier : Les élèves n’ont pas manqué de dire leur satisfaction. Très contents, ils ont laissé entendre les remerciements à l’endroit non seulement du conférencier, mais aussi du comité d’organisation. «Nous disons merci aux organisateurs pour ce partage. Nous remercions sincèrement Harry GLODJINON, fils de Bantè, qui n’a cessé de donner de son temps et de son énergie pour notre épanouissement. Cela a été honneur de le voir nous accorder cette conférence de qualité bien que ce soit dans le cadre de la célébration des 10ans d’existence de la paroisse de Koko qu’il soit venu sur l’invitation de l’Abbé. Par ses explications, nous comprenons mieux que nous sommes les premiers à protéger les infrastructures de notre commune. Nous comprenons aussi que nous devons éviter le suivisme et avoir des actes responsables comme par exemple, procéder au nettoyage de notre centre de santé, de nos établissements et autres; et aussi avoir des ambitions raisonnables et œuvrer afin de devenir des leaders», ont confié les élèves. Présent également, le maire de la commune de Bantè a salué l’initiative. Il a invité les élèves à prendre au sérieux les enseignements et à travailler pour les vulgariser. Mais avant, il a remercié l’équipe d’organisation de cette séance et surtout le communicateur qui, selon lui, fait partie des éléments clés dont la diaspora béninoise dispose au niveau de l’Europe. «Il est l’un des rares jeunes qui, étant très loin du pays, ont encore leur cœur attaché à leur terre natale et dont nous avons besoin pour savoir comment poser les pas», a déclaré la première autorité de Bantè avant d’informer que «la citoyenneté fait des populations, des êtres de grandes vertus qui contribuent au développement de leur commune et de leur pays ». C’est alors qu’il a rassuré de sa disponibilité totale à accompagner l’initiative pour l’atteinte des objectifs.

Harry GLODJINON fait ministre du palais royal de Bantè

Entre les lignes: Le comité d’organisation a promis ne pas s’arrêter à ce premier coup. Son objectif étant d’amener la génération future à vraiment comprendre son rôle et les moyens de l’exécuter pour le bonheur du pays. Des mini-rencontres sont donc en vue dans les établissements pour véritablement accompagner les élèves. A souligner qu’avant son départ de Bantè pour d’autres conférences de sensibilisation ailleurs et dans d’autres pays de la sous-région, Harry GLODJINON a été reçu par le Roi de Bantè qui l’a élevé au rang de Ministre de la cour royale pour ses œuvres et son attachement à Bantè. «Nous sommes fiers d’avoir des jeunes cadres sortis d’ici comme vous et qui pensent toujours à nous. Votre père est comme mon frère », a déclaré le Roi lors de la cérémonie tenue dans son palais.

Anselme HOUENOUKPO